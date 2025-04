Co jest najważniejsze dla Polaków w kontekście wyboru nowego prezydenta kraju? Z najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że najbardziej zależy nam na poprawie sytuacji w ochronie zdrowia. Istotne jest dla nas również zamknięcie granic dla migrantów oraz ochrona polskiego przemysłu i rolnictwa przed regulacjami Unii Europejskiej.

Co jest najważniejsze dla Polaków?

Respondenci mieli wybrać trzy główne tematy, którymi powinien zająć się prezydent i które są - ich zdaniem - najważniejsze w kontekście oceny kandydatów. W pierwszej kolejności Polacy wskazują na konieczność poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Prawie 38 proc. ankietowanych wskazało tę odpowiedź.

W drugiej kolejności najważniejsze dla Polaków jest zamknięcie granic kraju dla migrantów. 34,6 proc. respondentów oczekuje od prezydenta podjęcia właściwych kroków w tej kwestii.

Trzecim najważniejszym dla wyborców tematem jest ochrona polskiego przemysłu i rolnictwa przed regulacjami Unii Europejskiej (np. polityką Zielonego Ładu). Odpowiedź tę wskazało 29,1 proc. ankietowanych.

Co czwarty badany wskazuje, że kluczowa będzie zdolność prezydenta do dobrego współpracowania z rządem. Również co czwarty respondent wskazuje konieczność ochrony kraju przed Rosją jako kluczowy wątek w kontekście nowej prezydentury. W dalszej kolejności Polacy wskazują na potrzebę poprawy polskiego systemu sądownictwa, liberalizację prawa aborcyjnego oraz utrzymywanie dobrych relacji z USA czy poprawę systemu edukacji.

Różne priorytety wyborców

Poprawa sytuacji w ochronie zdrowia jest szczególnie ważna dla kobiet - aż 45 proc. z nich będzie zwracało uwagę na tę kwestię, wybierając głowę państwa. Wśród mężczyzn zajmuje ona dopiero trzecie miejsce. To natomiast jeden z nielicznych tematów, na który podobnie reagują wyborcy wszystkich opcji politycznych. Drugą kwestią, co do której panuje polityczny konsensus, jest reforma systemu edukacji.

Wybór pozostałych tematów odzwierciedla w większości przypadków przekonania polityczne wyborców i wyznacza wyraźną linię podziału między elektoratem prawicowym i centrowym.

Zamknięcie granic jest tematem najważniejszym dla wyborców Sławomira Mentzena (67 proc.) i Karola Nawrockiego (66 proc.). Sprawa ta ma mniejsze znaczenie dla tych, którzy deklarują głosowanie na Rafała Trzaskowskiego (9 proc.).

Podobne wyniki uzyskano w przypadku kwestii ochrony polskiego rolnictwa i przemysłu. Ten temat wskazują głównie wyborcy kandydata Konfederacji (60 proc.) i kandydata popieranego przez PiS (54 proc.). Zagrożenie ze strony Rosji jest z kolei tematem najważniejszym dla wyborców Koalicji Obywatelskiej.

O ile wyborcy KO wskazują także na konieczność liberalizacji prawa aborcyjnego, to dla zwolenników PiS jest to temat niemal nieistotny. Umiarkowane zainteresowanie problemem wykazują wyborcy Konfederacji.

Dobra współpraca między rządem i prezydentem jest ważna dla wyborców Rafała Trzaskowskiego (51 proc.), ale mało istotna dla elektoratu Karola Nawrockiego (19 proc.). Poprawa sytuacji w sądownictwie jest szczególnie istotna dla wyborców Szymona Hołowni (51 proc.) i dość istotna dla zwolenników Rafała Trzaskowskiego (35 proc.).

Jak kandydaci chcą poprawić sytuację w ochronie zdrowia?

Reporter RMF FM przeanalizował, jakie są pomysły kandydatów na prezydenta na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia.

Popierany przez PiS Karol Nawrocki obiecuje ustawy, dzięki którym "Polacy będą mieli pierwszeństwo w korzystaniu z polskiej służby zdrowia". Wśród propozycji obecnego szefa IPN pojawiło się też utworzenie Centrum Obsługi Pacjenta, by zmniejszyć kolejki do lekarzy i usprawnić zarządzania tymi kolejkami.

Z kolei kandydatka Lewicy Magdalena Biejat zapowiada większe pieniądze dla szpitali powiatowych i obiecuje sprzeciw wobec pomysłów prywatyzacji służby zdrowia. Sławomir Mentzen z Konfederacji proponuje koniec monopolu NFZ i zamiast tego stworzenie wielu mniejszych funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, które będą ze sobą konkurować.

Kandydaci na prezydenta zabierali też w ostatnich dniach głos w sprawie pomysłu Ministerstwa Zdrowia, by wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Szymon Hołownia uważa, że alkohol powinien zniknąć ze stacji ze względu na zdrowie publiczne. Inne zdanie ma Rafał Trzaskowski - według niego potrzebne są nie zakazy, ale edukacja, jak szkodliwy jest alkohol.

Jak kandydaci patrzą na kwestię nielegalnej migracji?

Nasz dziennikarz spojrzał także na deklaracje kandydatów na prezydenta dotyczące podejścia do nielegalnej migracji. Warto zaznaczyć, że prezydent tylko inicjatywą ustawodawczą może wpłynąć np. na zmiany w temacie budowy dodatkowych wzmocnień na granicy. Gotowy projekt ustawy i tak musi przejść tradycyjną ścieżkę legislacyjną, a więc za przepisami musi opowiedzieć się Sejm i Senat.

Dużo słów na ten migracji padło w trakcie niedawnej debaty w Końskich.

Musimy mieć najbezpieczniejszą granicę w Europie i to się dzieje - mówił Rafał Trzaskowski, zarzucając poprzedniej władzy sabotowanie działań wzmacniających bezpieczeństwo Polski.

Prof. Joanna Senyszyn wskazywała, że problem migracji będzie się nasilał ze względu na suszę i głód, a Polska powinna przygotować się na dobrą asymilację imigrantów, którzy pojawią się nad Wisłą w dłuższej perspektywie czasowej.

Polska przez lata była twierdzą bezpieczeństwa. (...) Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla mnie najważniejsze - podkreślał z kolei Karol Nawrocki.

Ekoterror czy podejście interesowne? Kandydaci o Zielonym Ładzie

Wydaje się, że wśród kandydatów w wyborach prezydenckich panuje zgoda co do negatywnego stosunku wobec Zielonego Ładu - pakietu ustaw proponowanego przez Unię, który ma pomóc Europie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Dziś jestem na proteście górników przeciw zamykaniu elektrowni węglowych. (...) Trzeba odrzucić Zielony Ład. Nie można zamykać dobrych elektrowni - mówił w styczniu Sławomir Mentzen.

Rafał Trzaskowski wskazywał, że jego polityka skupi się na "wyszarpywaniu z Unii jak najwięcej pieniędzy na ten cel".

Karol Nawrocki nazwał Zielony Ład "ekoterrorem".

Jakie uprawnienia ma de facto polski prezydent, jeśli chodzi o implementację unijnych przepisów? Tego dowiecie się z artykułu, który dla Was przygotowaliśmy.

Najnowszy sondaż prezydencki RMF FM

Z najnowszego sondażu prezydenckiego dla RMF FM wynika, że najwyższe notowania ma Rafał Trzaskowski, na którego w pierwszej turze chce głosować 31,5 proc. Polaków. Drugi Karol Nawrocki cieszy się poparciem na poziomie 20,1 proc. Sławomir Mentzen, którego niedawne notowania wykazywały tendencję wzrostową, teraz spadają. Lider Konfederacji może liczyć na trzecie miejsce w zestawieniu i 14,7 proc. poparcia. Szymon Hołownia zajmuje czwarte miejsce i może liczyć na niemal 6 proc. głosów.

Pracownia badawcza Opinia24

Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Opinia24 to wiodąca firma badawcza specjalizująca się w realizacji badań rynkowych i społecznych. Badanie firmy Opinia24 zostało uznane za najtrafniejszy sondaż przedwyborczy w 2023 roku w porównaniu z oficjalnymi wynikami wyborów podanych przez PKW. Za to osiągnięcie Opinia24 uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie o Puchar Pytii zorganizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. Opinia24 należy do Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej ESOMAR oraz posiada certyfikat PKJPA wydawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR, co gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów branżowych.