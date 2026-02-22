Nowe fakty w sprawie krwawego zamachu w centrum Lwowa. W jednym z miast obwodu lwowskiego zatrzymano domniemaną sprawczynię - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. W wybuchach zginęła policjantka, a 25 osób zostało rannych.

  • Zatrzymano domniemaną sprawczynię zamachu terrorystycznego w centrum Lwowa.
  • W wyniku zamachu zginęła policjantka patrolowa Wiktoria Szpylka, a 25 osób zostało rannych - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko.  
"Policja wspólnie z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymały domniemaną sprawczynię zamachu na lwowskich funkcjonariuszy. Trwają dalsze działania operacyjne i czynności śledcze. Ustalamy inne osoby zaangażowane w popełnienie tego przestępstwa. Składam szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim poległej policjantki patrolowej Wiktorii Szpylki" - napisał Kłymenko w komunikatorze Telegram.

Minister dodał, że w zamachu rannych zostało 25 osób. Obecnie w placówkach medycznych przebywa 11 poszkodowanych, z czego sześcioro funkcjonariuszy jest w stanie ciężkim - uzupełnił.

Wezwanie i dwa wybuchy

Według wcześniejszego komunikatu prokuratury policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do sklepu w centrum Lwowa. Po przybyciu patrolu na miejsce zdarzenia doszło do wybuchu. Gdy pojawiła się tam druga jednostka policji, nastąpiła kolejna eksplozja.

"Policjanci każdego dnia i każdej nocy wyjeżdżają na interwencje, nie wiedząc, co ich czeka. Spieszą z pomocą, bo ochrona ludzi jest dla nich najważniejszym zadaniem" - podkreślił minister.

Kłymenko podziękował całemu zespołowi funkcjonariuszy pracujących nad wykryciem i śledztwem w tej sprawie. "Winni muszą stanąć przed sądem i ponieść sprawiedliwą karę za to, co zrobili" - dodał.

Zełenski zabrał głos

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że śledztwu zapewniono wszystkie niezbędne zasoby i prowadzone są konieczne czynności procesowe z udziałem zatrzymanej. "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie informować o wszystkich niezbędnych szczegółach" - dodał.

Wcześniej w nocy mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w centrum miasta doszło do zamachu terrorystycznego, w wyniku którego zginęła policjantka i hospitalizowano co najmniej 15 poszkodowanych osób.