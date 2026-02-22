Nowe fakty w sprawie krwawego zamachu w centrum Lwowa. W jednym z miast obwodu lwowskiego zatrzymano domniemaną sprawczynię - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. W wybuchach zginęła policjantka, a 25 osób zostało rannych.
- Zatrzymano domniemaną sprawczynię zamachu terrorystycznego w centrum Lwowa.
- W wyniku zamachu zginęła policjantka patrolowa Wiktoria Szpylka, a 25 osób zostało rannych - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko.
"Policja wspólnie z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymały domniemaną sprawczynię zamachu na lwowskich funkcjonariuszy. Trwają dalsze działania operacyjne i czynności śledcze. Ustalamy inne osoby zaangażowane w popełnienie tego przestępstwa. Składam szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim poległej policjantki patrolowej Wiktorii Szpylki" - napisał Kłymenko w komunikatorze Telegram.
Minister dodał, że w zamachu rannych zostało 25 osób. Obecnie w placówkach medycznych przebywa 11 poszkodowanych, z czego sześcioro funkcjonariuszy jest w stanie ciężkim - uzupełnił.