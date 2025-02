"Wymiana handlowa między USA a Europą nie jest równa: więcej eksportujemy, niż importujemy. Nałożenie ceł siłą rzeczy będzie bardziej bolało Europę niż USA. Ceny wzrosną, tego się nie da uniknąć" - mówił Marek Borowski, senator i były minister finansów w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Marek Borowski / Paweł Supernak / PAP

Czy nałożenie ceł przez USA bardziej zaboli Kowalskiego nad Wisłą, czy Smitha z Waszyngtonu? - zapytał Marka Borowskiego prowadzący rozmowę Piotr Salak.

Wymiana handlowa między USA a Europą nie jest równa: więcej eksportujemy, niż importujemy. Nałożenie ceł siłą rzeczy będzie bardziej bolało Europę niż USA. Ceny wzrosną, tego się nie da uniknąć - odpowiedział polityk.

Zauważył, że polityka Donalda Trumpa jest obosieczna. Obiecał Amerykanom obniżkę cen, ale przez podwyższanie ceł on będzie te ceny podwyższał - stwierdził Borowski.

Czym kieruje się Trump? Kto mu podpowiada? Trudno powiedzieć. Z całą pewnością jest więźniem swoich deklaracji przedwyborczych. Trump jest biznesmenem. Całe życie się tym zajmował - notabene niezbyt uczciwie. Porusza się jak rekin biznesu. Ma tego rodzaju naturę, patrzy na świat w ten sposób - mówił senator KO.

Marek Borowski przyznał, że jest zdumiony tym, że wszyscy na świecie obchodzą się przywódcą najpotężniejszego kraju "jak z jajkiem". No bo to jest jednak prezydent, prawda? Należy mu się szacunek. I w związku z tym nie używają ani żadnych ostrych słów, starają się go nie krytykować, tylko mówią: "No wiecie, to prezydent Donald Trump, on jest nieprzewidywalny" - mówił polityk.

