Joński: Morawiecki wiedział, że łamie prawo

W czwartkowej Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński był pytany, czy Mateusz Morawiecki mógł zdawać sobie sprawę, że łamie prawo.

Mateusz Morawiecki miał trzy opinie prawne. W momencie podpisywania decyzji wszystkie trzy mówiły mu o tym, żeby tego nie robił. Mało tego, jedna z opinii dokładnie enumeratywnie nawet wskazywała, co go czeka, jeśli to podpisze, że grozi mu odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna. Natomiast trzeba też uczciwie powiedzieć, że Jarosław Kaczyński pod przysięgą na komisji powiedział, że to on wewnętrznie podjął decyzję o tym, aby te wybory kopertowe się odbyły, więc on podejmował decyzje, a podpisywał Mateusz Morawiecki - mówił europoseł.

Dariusz Joński zwrócił uwagę na koszty (druk kart) i fakt, że druga tura wyborów nie była w ogóle przygotowywana. Premier (Mateusz Morawiecki - przyp. red.) wiedział i miał pełną świadomość tego, że łamie prawo - podsumował.

Pan Sasin pod przysięgą, po naszych licznych pytaniach (komisji śledczej - red.), zwracał uwagę, że miał ogromne wątpliwości. Dlatego nie chciał podpisywać nic, ale podejmował i wydawał polecenia ustne - mówił gość Piotra Salaka.

Wybory kopertowe

Wiosną 2020 r. - w trakcie trwającej pandemii Covid-19 - ówczesny szef rządu Mateusz Morawiecki polecił Poczcie Polskiej działania niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa miały odbyć się 10 maja 2020 r. w trybie korespondencyjnym.

Ustawa ws. głosowania korespondencyjnego weszła w życie 9 maja 2020 roku, natomiast b. premier już 16 kwietnia 2020 roku wydał dwie decyzje: Poczcie Polskiej - polecającą podjęcie działań zmierzających do organizacji wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej, zaś Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych - polecającą rozpoczęcie drukowania kart do głosowania i innych dokumentów niezbędnych w procesie wyborczym.

Finalnie wybory nie odbyły się 10 maja, tylko 28 czerwca, a głosowanie odbyło się w lokalach wyborczych.

We wrześniu 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że decyzja premiera Morawieckiego zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania wyborów prezydenckich w trybie głosowania korespondencyjnego rażąco naruszyła prawo.

Według WSA decyzja Morawieckiego naruszyła m.in. konstytucję, Kodeks wyborczy, ustawę o Radzie Ministrów i Kodeks postępowania administracyjnego. WSA stwierdził, że konstytucja ani inne ustawy nie przyznają Prezesowi Rady Ministrów uprawnień w zakresie zmierzającym do organizacji wyborów powszechnych. Wyrok ten stał się prawomocny pod koniec czerwca 2024 r. po tym, gdy Naczelny Sąd Administracyjny oddalił od niego skargi kasacyjne.