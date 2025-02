"Władimir Putin jest dyktatorem, ściganym przez instytucje międzynarodowe zbrodniarzem wojennym. Jest bardzo zdolnym politykiem, który w moim przekonaniu rozgrywa Stany Zjednoczone w sposób mistrzowski" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Magierowski - były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych. "Stany Zjednoczone chyba nie do końca zdają sobie z tego sprawę" - dodał.

Jestem zaniepokojony tym, co dzieje sie w polityce zagranicznej USA. Gwałtowny zwrot, niespodziewany dla wielu, a przynajmniej jego skala jest dosyć zaskakująca, także dla mnie - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Magierowski - były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych. Europa, która jest w oku cyklonu - łącznie z Polską - nie ma dobrej odpowiedzi na to, co się dzisiaj dzieje, na te intensywne, dramatyczne zmiany, które obserwujemy na scenie międzynarodowej - analizował gość Tomasza Terlikowskiego.

Dlaczego Marek Magierowski nie chciał zostać ambasadorem w Chile? Ten wątek pojawił się w jednym z pytań od słuchaczy RMF FM.

W ramach rozmów z ministrem Sikorskim taka propozycja padła. Padła też kontrpropozycja z mojej strony. Nie udało się porozumieć w tej sprawie - odpowiedział Magierowski. Zależało mi na tym, żeby moje odejście z placówki w Waszyngtonie odbyło się w sposób jak najbardziej - jak to określił minister Sikorski - "aksamitny" - dodał. Nie udało się niestety, dlatego że wymagało to porozumienia między ministrem Sikorskim a prezydentem - wspominał.

