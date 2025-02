"Ludzie odbierają te czasy z dużymi obawami i te obawy są związane z tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej. To wpływa na postawę obywateli" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poproszony o skomentowanie wyników najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM. Wynika z niego, że tylko niespełna jedna trzecia Polaków jest zadowolona z dotychczasowych działań rządu Donalda Tuska. Gość Tomasza Terlikowskiego, dopytywany o niespełnione obietnice rządzących, odpowiedział: "Chcemy realizować wszystkie obietnice, ale one są związane ze stanem finansów publicznych".

Mroczek: Chcemy realizować wszystkie obietnice rządu Mikołaj Poruszek / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mroczek: Chcemy realizować wszystkie obietnice rządu Tylko niespełna jedna trzecia Polaków jest zadowolona z dotychczasowych działań rządu Donalda Tuska. Niezadowolonych jest niemal dwa razy więcej - takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia24 dla RMF FM. Gość Tomasza Terlikowskiego został poproszony o skomentowanie tych wyników. Ludzie odbierają te czasy z dużymi obawami i te obawy są związane z tym co dzieje się na arenie międzynarodowej. To co dzieje się na świecie, blisko naszych granic wpływa na postawę obywateli, ale z całą pewnością jest wiele spraw w Polsce, które są też źródłem wątpliwości, obaw czy niezadowolenia - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Czesław Mroczek. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, dopytywany o niespełnione obietnice rządzących, odpowiedział: Z całą pewnością chcemy realizować wszystkie obietnice. One oczywiście w dużej mierze są związane ze stanem finansów publicznych, który poprawia się. Mamy wzrost gospodarczy, mamy ożywienie teraz w styczniu, wzrost sprzedaży, więc będziemy mogli w większym stopniu zrealizować większość obietnic - dodał gość Tomasza Terlikowskiego. Komisja ds. rozliczeń w policji Minister Mroczek poinformował też, że w reakcji na zarzuty dotyczące nadużyć policji podczas tłumienia protestów, powołana została specjalna komisja, mająca na celu dokładne zbadanie i rozliczenie takich przypadków. Mimo że liczba zgłoszonych nadużyć jest na razie niewielka, wiceminister zapewnia, że przeanalizowane zostanie każde zgłoszenie W tej chwili w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę jest kilka, kilkanaście przypadków. Natomiast myślę, że będziemy mieli do przejrzenia wszystkie te bulwersujące przypadki, nawet kilkadziesiąt przypadków - mówił. Co z nowym szefem CBA? Czesława Mroczka pytaliśmy również o to, kto będzie nowym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przyjął rezygnację Agnieszki Kwiatkowskiej-Gurdak. Rząd przyjął projekt ustawy o likwidacji CBA, jeżeli chodzi o walkę z korupcją to w tej chwili większość postępowań prowadzi policja. Nie ma żadnego problemu, dlatego że została wyznaczona osoba do prowadzenia spraw Centralnego Biura Antykorupcyjnego i mamy ustawę ważną, przyjętą przez rząd o likwidacji - mówił Czesław Mroczek. Podwyżki dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Podczas rozmowy pojawił się też temat podwyżek dla pracowników cywilnych w służbach oraz dla funkcjonariuszy. To było jedno z pytań od naszego słuchacza. Wiceminister Mroczek zgodził się, że zarobki są niskie i zapewnił, że rząd planuje dalsze działania w tej kwestii, które poprawią warunki pracy i życia pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy. W tamtym roku wdrożyliśmy 20 proc. podwyżkę. Inflacja była na poziomie 5 proc. W związku z tym mieliśmy do czynienia z bardzo realną podwyżką wynagrodzeń, w tym roku jest kolejna regulacja, kolejna podwyżka 5 procentowa, ale podzielam pogląd co do niskich zarobków - podkreślił. Czesław Mroczek / Michał Dukaczewski / RMF FM Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie! Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm. Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją, klikając pod tym adresem: >>>TUTAJ<<< . Zobacz również: Szejna: Wygląda na to, że konflikt ws. ambasadorów został zakończony

