Janusz Lewandowski, europoseł Koalicji Obywatelskiej / Jan Graczyński / East News Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski: Szok, jakim jest prezydentura Trumpa, zamienia się w szok ozdrowieńczy Rozmowa o 7 w internetowym Radiu RMF24 rozpoczęła się od tematu dzisiejszego nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej, który będzie poświęcony sytuacji w Ukrainie i zbrojeniom. Lewandowski o unijnym szczycie ws. Ukrainy Dzisiejszy szczyt przywódców UE to dowód na to, że szok, jakim jest prezydentura Trumpa - poczynając od telefonu do Putina uznawanego przez Trybunał Europejski za zbrodniarza po zawieszenie pomocy dla Ukrainy - zamienia się w szok ozdrowieńczy, budujący podmiotowość Europy w zakresie bezpieczeństwa -powiedział Janusz Lewandowski europoseł KO i były komisarz UE ds. budżetu, pytany o dzisiejsze spotkanie unijnych przywódców. W planie Ursuli von der Leyen na wzmocnienie zbrojeń w UE są zapisy korzystne dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. To m.in. brak włączenia wydatków zbrojeniowych do procedury nadmiernego deficytu - dodał gość Piotra Salaka. Kraje UE mają 10-krotnie większy potencjał gospodarczy niż Rosja. Czas przekuć to w potencjał odstraszania - podkreślał eurodeputowany. Musimy być gotowi na najczarniejszy scenariusz, gdy nie będzie Amerykanów na terytorium Polski i Europy. Dlatego musimy uzbroić Europę - wskazał europoseł Platformy Obywatelskiej. Plan pokojowy dla Ukrainy Czy dzisiaj na szczycie w Brukseli Europa przedstawi swój własny plan pokojowy w sprawie Ukrainy Donaldowi Trumpowi? - dopytywał Piotr Salak. Jest plan pokojowy. On jest na razie wypracowany w gabinetach. Przewiduje również użycie - na co nie zgadza się Rosja ani nie bardzo Stany Zjednoczone - użycie misji pokojowej kontyngentów europejskich. Zwolennikiem gorącym tego jest prezydent Macron, co również wynikało z jego wczorajszego orędzia do narodu. On jest zwolennikiem rozmieszczenia na na tyłach linii frontu misji wojskowej, brytyjskiej czy francuskiej - odpowiedział Janusz Lewandowski. Były unijny komisarz ds. budżetu odniósł się także do propozycji prezydenta Emmanuela Macrona ws. objęcia Europy francuskim parasolem ochronnym. Zagadnienie francuskiego parasola atomowego nad Europą jest do dalszych rozmów - podkreślił. Propozycja Macrona oznacza uznanie, że Rosja grozi całej Europie, nie tylko flance wschodniej - dodał gość RMF24. Zobacz również: Przełomowa deklaracja Macrona. Chodzi o odstraszanie nuklearne Zamrożone rosyjskie aktywa w europejskich bankach Gość Piotra Salaka odniósł się także do sprawy zamrożonych rosyjskich aktywów na Zachodzie. Zamrożone zasoby Banku Rosji mogą być zastawem za reparacje na rzecz odbudowy Ukrainy. Chodzi o to, by zachować w zamrożonych zasobach Banku Rosji na Zachodzie kartę przetargową na czas negocjacji pokojowych - podkreślił gość Piotra Salaka. Na razie sięgnęliśmy po odsetki od tych zamrożonych kapitałów i wykorzystujemy je dla spłaty tych długów, które powinna spłacać Ukraina w ramach ostatniego programu pomocowego. Ja na razie wolałbym zatrzymać się na tym poziomie - dodawał eurodeputowany. Zobacz również: Paszyk: Decyzje personalne ws. Polskiej Agencji Kosmicznej w ciągu najbliższych godzin

