Emmanuel Macron / LUDOVIC MARIN/AFP / East News

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w środę, że w przyszłym tygodniu w Paryżu odbędzie się spotkanie szefów sztabów państw gotowych gwarantować przyszły pokój na Ukrainie.

Zwracając się do obywateli, prezydent powiedział, że bezpieczeństwo kraju "stało się bardziej niepewne" w związku z zagrożeniem ze strony Rosji i zmianą stanowiska USA w sprawie wojny na Ukrainie.

Wkraczamy w nową erę - ocenił.

Macron wskazał, że potrzebne będą większe inwestycje w obronę.

Podkreślił także, że zdecydował się "otworzyć strategiczną debatę" na temat ochrony sojuszników europejskich poprzez francuskie odstraszanie nuklearne. Zastrzegł, że decyzje dotyczące broni nuklearnej pozostaną w rękach prezydenta Francji.

Macron powiedział również, że potrzebna jest dalsza pomoc dla Ukrainy w stawianiu oporu, aż Kijów będzie mógł negocjować z Rosją trwały pokój. Ocenił, że droga do pokoju nie może prowadzić poprzez porzucenie Ukrainy.

Macron wspomniał o idei rozmieszczenia na Ukrainie sił europejskich, ale zastrzegł, że może to stać się wtedy, gdy zawarty zostanie pokój, i po to, aby go gwarantować.