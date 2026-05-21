W historycznym centrum Rzymu, niedaleko słynnego Piazza Navona, wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe za astronomiczną kwotę 260 tysięcy euro (ok. 1,1 mln zł). To więcej niż koszt dwupokojowego mieszkania w wielu dzielnicach włoskiej stolicy. Rynek nieruchomości w Wiecznym Mieście bije kolejne rekordy.

W jednej z eleganckich kamienic w historycznym centrum Rzymu pojawiła się niecodzienna oferta. Agencja nieruchomości ogłosiła sprzedaż miejsca postojowego w podziemnym garażu za 260 tysięcy euro, czyli 20 tysięcy euro za metr kwadratowy. To tyle, ile kosztuje metr kwadratowy apartamentu w prestiżowej okolicy lub nawet kilka razy więcej niż w innych, dalej położonych dzielnic Wiecznego Miasta.

W praktyce oznacza to, że za 13 metrów kwadratowych parkingu trzeba zapłacić tyle, ile za komfortowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.

Brak miejsc parkingowych w centrum Rzymu jest problemem, który narasta od lat. Portal Roma Today zauważa, że ceny miejsc w garażach i na parkingach rosną w zawrotnym tempie, bijąc kolejne rekordy. W ostatnich dwóch latach w innych dzielnicach miasta ceny garaży wzrosły nawet o 10 tysięcy euro, osiągając poziom kilkunastu tysięcy euro za miejsce.

Eksperci podkreślają, że popyt na miejsca parkingowe przewyższa podaż, co napędza wzrost cen. W centrum miasta, gdzie przestrzeń jest szczególnie cenna, miejsce parkingowe dostępne jest tylko dla nielicznych.

Nowe inwestycje mają poprawić sytuację

Władze Rzymu zapowiedziały budowę nowych parkingów i utworzenie 10 tysięcy dodatkowych miejsc postojowych do przyszłego roku. Ma to złagodzić problem braku miejsc i zahamować dalszy wzrost cen.

Na razie jednak trudno przewidzieć, czy te inwestycje wystarczą, by uspokoić sytuację na rynku. Mieszkańcy i eksperci z niecierpliwością czekają na efekty zapowiadanych zmian.