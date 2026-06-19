​Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację i naciski na Moskwę - oznajmił w nocy z czwartku na piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Podkreślił jednak, że jeśli walki będą się przedłużać, kraj będzie potrzebował "zimowego pakietu pomocowego".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / dts Nachrichtenagentur / PAP/IMAGO

Zełenski chce zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed zimą.

W innym przypadku Ukraina będzie potrzebowała wsparcia - m.in. paliwa i rakiet.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa potwierdził krótkie kontakty dyplomatyczne z Kremlem.

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Jeśli wojna nie skończy się przed zimą, Ukraina będzie potrzebowała wsparcia

Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek unijnych przywódców na szczycie w Brukseli, że w przypadku przedłużających się walk, jego kraj w czasie zimy będzie potrzebować wsparcia - między innymi paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego.

Jak jednak wskazał w komunikatorze Telegram, Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed zimą. Tymczasem Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej, potwierdził krótkie kontakty dyplomatyczne z Kremlem.

Costa zwrócił się o otwarcie kanału dyplomatycznego z Rosją. "Aby być gotowym do obrony interesów UE"

Unijny dyplomata relacjonował, że Costa wyjaśnił podczas szczytu, że zwrócił się do swojego otoczenia o otwarcie kanału dyplomatycznego z Rosją.

Celem było, aby być gotowym, gdy nadejdzie odpowiedni moment, do obrony interesów UE. Mówimy o krótkich kontaktach bez wymiany merytorycznych informacji i negocjacji - tłumaczył.

Wołodymyr Zełenski powiedział jednak niemieckiej agencji dpa, że "nie zna zbyt wielu szczegółów" rozmów przedstawicieli szefa Rady Europejskiej z władzami Rosji. Wskazał, że nie jest w stanie ich ocenić.

Zełenski: Przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy

Prezydent Ukrainy wystąpił w czwartkowym wystąpieniu na unijnym szczycie stwierdził, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Podkreślił, że żaden inny kraj nie zapłacił za prawo do bycia europejskim więcej niż Ukraina.

To prawo nie dotyczy tylko Ukrainy. To również prawo innych narodów do niezależności od Rosji - wskazał Zełenski.