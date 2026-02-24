Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących opłat miejscowej i uzdrowiskowej. Zgodnie z założeniami projektu, opłaty te mają być pobierane niezależnie od celu pobytu, a kluczowym kryterium stanie się korzystanie z usług hotelarskich. Zmieni się także katalog osób zwolnionych z opłat.

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z pomysłem resortu opłata miejscowa i uzdrowiskowa mają być pobierane niezależnie od celu pobytu.

Opłaty miejscowa i uzdrowiskowa - co może się zmienić?

Ministerstwo Finansów opublikowało założenia projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Najważniejszą zmianą jest odejście od dotychczasowego powiązania poboru opłat miejscowej i uzdrowiskowej z celem pobytu. Obecnie opłaty te są pobierane od osób przebywających w danej miejscowości dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych, a w przypadku opłaty uzdrowiskowej - także zdrowotnych.

Projekt przewiduje, że opłaty będą pobierane niezależnie od celu wizyty, a decydujące znaczenie będzie miał fakt korzystania z usług hotelarskich. Nowe regulacje mają ograniczyć pobór opłat do pobytów nieprzekraczających 30 kolejnych dni. Takie rozwiązanie ma zapobiec nakładaniu opłat na osoby przebywające w miejscowościach turystycznych w związku z wykonywaniem pracy, w tym pracy sezonowej.

Kto nie zapłaci opłaty miejscowej i uzdrowiskowej?

Obecnie z opłat zwolnione są osoby niewidome oraz ich przewodnicy. Nowy projekt zakłada rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zwolnienia - opłaty nie będą pobierane także od osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To ważna zmiana, która ma na celu zwiększenie dostępności wypoczynku i leczenia dla osób z poważnymi ograniczeniami zdrowotnymi.

Nowe kryteria i zasady poboru opłat

Opłaty miejscowa i uzdrowiskowa mają charakter fakultatywny - o ich wprowadzeniu i wysokości decyduje rada gminy. Nowelizacja ma wprowadzić jasne kryteria różnicowania stawek, takie jak długość pobytu, sezon turystyczny czy kategoria obiektu noclegowego. Dotychczas brakowało precyzyjnych przepisów w tym zakresie, co prowadziło do rozbieżności w praktyce samorządów.

Zmienić ma się także sposób poboru opłat. Dotychczas rada gminy wyznaczała inkasentów i określała wysokość wynagrodzenia za inkaso, co wymagało każdorazowego podejmowania uchwał. Po zmianach obowiązek poboru opłat zostanie nałożony bezpośrednio na podmioty świadczące usługi hotelarskie, co ma uprościć i usprawnić cały proces.

Wyższa kwota zwolniona z podatku od sprzedaży rzeczy ruchomych

Projekt nowelizacji przewiduje również podwyższenie kwoty zwolnionej z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy sprzedaży rzeczy ruchomych. Obecnie limit ten wynosi 1000 zł, a resort finansów proponuje jego podniesienie do 3000 zł. Stawka podatku PCC w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2 proc. Resort argumentuje, że koszty związane z egzekwowaniem tego podatku często przewyższają jego wartość, a limit zwolnienia nie był zmieniany od 2001 roku, mimo że ceny wzrosły od tego czasu o ponad 100 procent.

Rząd miałby przyjąć projekt noweli ustawy w drugim kwartale roku.