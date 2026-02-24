Remigiusz Paszkiewicz został powołany na stanowisko prezesa zarządu KGHM - poinformowała we wtorek spółka miedziowa. Decyzję podjęła rada nadzorcza spółki.

Remigiusz Paszkiewicz / Adam Warżawa / PAP

Powołano nowego prezesa KGHM

"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji Pana Remigiusza Paszkiewicza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A." - poinformował KGHM.

Zmiany w zarządzie KGHM rozpoczęły się 30 stycznia. Wówczas rada nadzorcza miedziowej spółki odwołała prezesa Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Piotra Stryczka . Paszkiewicz - jeszcze jako członek rady nadzorczej KGHM - został delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Kim jest nowy prezes KGHM?

Paszkiewicz od 20 stycznia br. zasiadał w radzie nadzorczej miedziowej spółki. Wraz z nim do tego gremium zostali wówczas powołani, na wniosek Skarbu Państwa, jeszcze trzej członkowie - Zbigniew Ćwiąkalski (przewodniczący RN KGHM), Artur Ulrich i Łukasz Żelewski. We wtorek Paszkiewicz zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej koncernu.

Remigiusz Paszkiewicz specjalizuje się - jak podano we wcześniejszym komunikacie - w "prowadzeniu skutecznych procesów restrukturyzacyjnych w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym i logistycznym, w warunkach wysokiej złożoności operacyjnej oraz presji czasu". Pracował m.in. w Kolejach Ukraińskich oraz w PKP PLK, których był prezesem. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Według statutu spółki zarząd KGHM liczy od jednego do siedmiu członków. Kadencja zarządu trwa trzy lata.

KGHM - jeden z największych producentów miedzi górniczej

Grupa KGHM Polska Miedź znajduje się w dziesiątce największych producentów miedzi górniczej na świecie. Jest także drugim co do wielkości producentem srebra.

Posiada aktywa górnicze - kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali - zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce.

Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.