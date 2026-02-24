​W jednej z galerii handlowych na terenie Przasnysza (woj. mazowieckie) doszło do bulwersującego zdarzenia z udziałem grupy nieletnich. 56-letni mężczyzna był zaczepiany, bity i kopany przez młodzież. Sprawą zajmuje się policja.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Do zdarzenia doszło 20 lutego 2026 r. przed godziną 20:00. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że grupa młodych osób zaczepia mężczyznę przebywającego na terenie galerii handlowej. Zanim patrol dotarł na miejsce, zarówno młodzież, jak i ofiara zniknęli.

Funkcjonariuszom udało się jednak ustalić tożsamość mężczyzny i go odnaleźć. Okazał się nim 56-latek w kryzysie bezdomności. Policjanci zabezpieczyli monitoring i przesłuchali świadków.

15 nieletnich zaatakowało bezdomnego w galerii handlowej

Jak wynika z ustaleń, w zajściu brało udział 15 nieletnich mieszkańców powiatu przasnyskiego w wieku od 13 do 16 lat. Wobec 13-letniego mieszkańca powiatu wszczęto postępowanie w kierunku art. 160 Kodeksu karnego, dotyczącego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prowadzone są także czynności w zakresie podżegania i pomocnictwa.

Jeśli zgromadzony materiał dowodowy potwierdzi dotychczasowe ustalenia, sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z 9 czerwca 2022 roku i trafi do sądu rodzinnego.

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o większą kontrolę nad tym, w jaki sposób dzieci spędzają wolny czas, z kim się spotykają oraz jakie treści publikują i komentują w internecie. Jak podkreślają funkcjonariusze, brak reakcji na pierwsze przejawy agresji czy demoralizacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i społecznych. Każde zachowanie naruszające godność i bezpieczeństwo drugiego człowieka będzie spotykać się ze zdecydowaną reakcją organów ścigania.