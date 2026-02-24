Od poniedziałku na skrzyżowaniach w Łodzi występują utrudnienia związane z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej. W urzędzie miasta powołano sztab kryzysowy. Urzędnicy wykluczają atak hakerski i udział osób trzecich w powstaniu awarii. Miejskie sygnalizatory zostały na razie przełączone w tzw. tryb stałoczasowy

Łódź. / Shutterstock

W Łodzi doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem.

Awaria powoduje korki. Sygnalizacja działa obecnie w trybie stałoczasowym, co oznacza stałe zmiany świateł bez reakcji na natężenie ruchu.

Miasto powołało sztab kryzysowy. Na razie wykluczono atak hakerski.

Najnowsze informacje z Polski znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

W ciągu dnia przywrócono poprawne funkcjonowanie sygnalizacji, jednak we wtorek system ponownie przestał działać na kilku skrzyżowaniach.

Sygnalizacja w trybie awaryjnym

Od wczoraj występują problemy techniczne związane z funkcjonowaniem sieci sterującej sygnalizacją świetlną na terenie miasta. Sygnalizacja działa, jednak w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wszystkie miejskie sygnalizatory zostały tymczasowo przełączone w tzw. tryb stałoczasowy. Może to powodować utrudnienia w ruchu i wydłużenie czasu przejazdu - przekazał we wtorek Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.

Tryb stałoczasowy sygnalizacji oznacza sposób działania, w którym światła sygnalizatorów zmieniają się w stałych, z góry zaprogramowanych odstępach czasu. System nie reaguje więc na aktualne natężenie ruchu czy pieszych. Stosowany jest m.in. w przypadku awarii.

Sztab kryzysowy w Łodzi

W Łodzi powołano sztab kryzysowy. Przy usuwaniu awarii pracują służby miejskie, informatycy i Centrum Sterowania Ruchem.

Na obecnym etapie wykluczamy atak hakerski oraz udział osób trzecich w powstaniu awarii. Jak tylko system będzie w pełni sprawny, sygnalizacja zostanie ponownie przełączona na tryb automatycznego sterowania - przekazał Tokarczyk.

Urzędnik zaapelował do kierowców, pieszych oraz rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności - zwłaszcza w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych