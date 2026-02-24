W wieku 103 lat zmarła Maria Znojewska, pseudonim Alina – uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka-łączniczka, odznaczona wieloma medalami za odwagę i zasługi dla ojczyzny. Przez ostatnie lata była związana z Kaliszem, gdzie spędziła spokojną starość, otoczona opieką i szacunkiem. Jej życie to historia odwagi, poświęcenia i niezłomności.

/ Shutterstock

Maria Znojewska urodziła się 15 sierpnia 1922 roku w Warszawie.

Była uczestniczką Powstania Warszawskiego, pełniła funkcję sanitariuszki-łączniczki.

Posługiwała się pseudonimami Alina i Wróbel.

Maria Znojewska przyszła na świat 15 sierpnia 1922 roku w Warszawie, w domu przy ul. Wilczej 31. Wychowywała się w czasach, gdy Polska dopiero odzyskiwała niepodległość, a jej dzieciństwo przypadło na burzliwe lata międzywojenne. Zdobyła średnie wykształcenie ekonomiczne i rozpoczęła pracę w Zjednoczonych Browarach Haberbusch i Schiele, AG. W czasie okupacji niemieckiej kontynuowała naukę w Szkole Handlowej w ramach tajnego nauczania, co już wtedy wymagało odwagi i determinacji.

II wojna światowa zastała Marię jako nastolatkę. Jak wspominała, wojna dramatycznie zmieniła jej życie i zmusiła do szybkiego wejścia w dorosłość. Do wspomnień z tego okresu wracała rzadko, ale jej postawa i działalność w czasie wojny świadczą o niezwykłej sile charakteru.

Bohaterka Powstania Warszawskiego

W czasie Powstania Warszawskiego Maria Znojewska pełniła funkcję sanitariuszki-łączniczki, posługując się pseudonimami Alina i Wróbel. Jej zadaniem było utrzymywanie łączności między walczącą Warszawą a obozem przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie. Wyprawiała się z Pruszkowa na Wolę i Ochotę, realizując powierzone zadania w warunkach ciągłego zagrożenia życia.

W sierpniu 1944 roku została ranna w rejonie placu Narutowicza, co nie przerwało jej zaangażowania w walkę o wolność. Jej odwaga i poświęcenie zostały docenione przez przełożonych i współtowarzyszy broni.

Życie po wojnie i związki z Kaliszem

Po zakończeniu wojny Maria Znojewska przez trzydzieści lat była związana z Kaliszem. Ostatnie lata życia spędziła w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w tym mieście, gdzie otoczona była fachową i serdeczną opieką. Była osobą ciekawą świata, zaangażowaną społecznie, otwartą na ludzi. Kochała literaturę i przyrodę, a jej postawa i życiorys inspirowały kolejne pokolenia.

Za swoją odwagę i zasługi Maria Znojewska została uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska (dwukrotnie), Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznaką Pamiątkową Akcji "Burza". W 2022 roku otrzymała także Odznakę Honorową Miasta Kalisza, co było wyrazem uznania dla jej postawy i wkładu w historię miasta.

Maria Znojewska zmarła 23 lutego 2026 roku w wieku 103 lat.