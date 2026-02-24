"To pozdrowienie w dzień rozpoczęcia wojny od przyjaciół Putina. Ukraina poradzi sobie bez tych 90 miliardów euro. Daliśmy sobie radę w pierwszych dniach wojny i damy sobie radę teraz. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wypchnąć Rosjan z terytorium Ukrainy. Dziś to trudne, ale zobaczymy, co będzie w przyszłości" – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 ambasador Ukrainy w Polsce. Tak Wasyl Bodnar skomentował zablokowanie przez Węgry, przy wsparciu Słowacji, 20. pakietu unijnych sankcji na Rosję oraz wielomiliardową pożyczkę dla Kijowa. Dyplomata podkreślił, że Ukraina jest gotowa kontynuować walkę z Rosjanami. "Oczywiście wszyscy są zmęczeni, ale nie mamy wyboru: Musimy walczyć" – stwierdził.