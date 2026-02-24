W 2025 r. więcej Polaków opuściło Szwecję, niż się w niej osiedliło - wynika z opublikowanych we wtorek danych szwedzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (SCB). Z tego skandynawskiego kraju wyjechało 349 Polaków więcej, niż się w nim osiedliło.

Sztokholm, Szwecja / Shutterstock

Ubywa Polaków w Szwecji

Ujemne saldo migracji z Polski wyniosło 349 osób. W ubiegłym roku 2546 Polaków wróciło do ojczyzny, a 2197 osiedliło się w Szwecji - oznacza to spadek o niemal 25 proc. do roku poprzedzającego.

Według tamtejszego urzędu statystycznego w 2025 r. w Szwecji zameldowanych było 98 311 osób urodzonych w Polsce. Polacy stanowili czwartą co do liczebności grupę narodowościową w tym kraju, po obywatelach Syrii (ponad 194 tys.), Iraku (ok. 141 tys.) oraz Finlandii (ok. 122 tys.).

Szwecja boryka się z bezrobociem

Liczba cudzoziemców w Szwecji w 2025 r. wyniosła ok. 2,2 mln - stanowili oni 20 proc. populacji tego kraju, liczącej ok. 10,6 mln osób. W tym samym okresie liczba ludności kraju wzrosła o 0,2 proc. Stanowiło to najmniejszy przyrost od początku XXI wieku.

Po wejściu Polski do UE, Szwecja jako jeden z pierwszych krajów otworzyła rynek pracy dla Polaków. Kraj, który niegdyś był popularnym kierunkiem migracji zarobkowej, obecnie boryka się przede wszystkim z wysokim bezrobociem. W 2025 r. stopa bezrobocia w Szwecji wyniosła 8,8 proc. (badanie AKU) i była wyższa o 0,4 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.