Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Przemysław Rosati. Szefa Naczelnej Rady Adwokackiej zapytamy m.in. o to, jak można naprawić Krajową Radę Sądownictwa. Czy dobrym rozwiązaniem jest propozycja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka polegająca na tym, że sędziowie, spotykając się na oddolnych zgromadzeniach we wszystkich sądach, wybraliby spośród siebie 15 osób, które zostałyby formalnie zgłoszone do KRS? Czy takie rozwiązanie jest konstytucyjne?

Wideo youtube

Od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności ma grozić funkcjonariuszowi publicznemu, który w sposób uporczywy będzie kwestionował uprawnienia prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego czy Krajowej Rady Sądownictwa. To jedna z propozycji prezydenckiego projektu ustawy o sądach. Czy zmiany, które chce wprowadzić Karol Nawrocki, są akceptowalne przez środowisko prawnicze? Dlaczego do projektu zdecydowano wpisać tak drastyczne kary? Czy kancelaria prezydenta konsultowała zmiany z Naczelną Radą Adwokacką?

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które miało wybrać kandydatów na stanowisko nowego I Prezesa Sądu Najwyższego, nie było kworum. Małgorzata Manowska wyznaczyła kolejny termin posiedzenia na środę. Czy uda się znaleźć kompromis? Kto powinien objąć wakat w Sądzie Najwyższym?

