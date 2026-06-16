W przyszłym tygodniu Rada Ministrów ma zająć się długo oczekiwaną ustawą regulującą najem krótkoterminowy w Polsce. Projekt, nad którym pracuje rząd, ma wprowadzić jasne zasady i dostosować polskie prawo do unijnych wymogów, które już obowiązują. Według informacji, do których dotarł reporter RMF FM Kacper Wróblewski, premier Donald Tusk dał zielone światło na zmiany w ustawie dotyczącej najmu krótkoterminowego.

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Unijne rozporządzenie nakłada obowiązek rejestracji najmu krótkoterminowego od 20 maja 2026 r.

Za brak rejestracji grożą wysokie kary - nawet do 50 tys. zł.

Polska nie ma jeszcze ustawy wdrażającej te przepisy.

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Od 20 maja 2026 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie, które nakłada na właścicieli mieszkań oferujących najem krótkoterminowy obowiązek rejestracji swojej działalności . Nowe regulacje mają na celu uporządkowanie rynku najmu oraz zapewnienie większej przejrzystości i bezpieczeństwa zarówno dla wynajmujących, jak i najemców. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą surowe kary finansowe - w Polsce mogą one sięgnąć nawet 50 tysięcy złotych.

Mimo że unijne rozporządzenie już obowiązuje, w Polsce wciąż nie ma odpowiedniej ustawy, która wdrożyłaby te regulacje na poziomie krajowym. Brak jasnych przepisów powoduje niepewność zarówno wśród właścicieli mieszkań, jak i wśród osób korzystających z najmu krótkoterminowego. Sytuacja ta ma się jednak wkrótce zmienić.

Prace nad ustawą nabierają tempa

Rząd od kilku miesięcy pracuje nad projektem ustawy, która ma wprowadzić jasne zasady dotyczące najmu krótkoterminowego.

Dziś projektem zajmował się rząd, jednak ostatecznie nie został on przyjęty przez Radę Ministrów. Wszystko z powodu poprawek zgłaszanych przez minister funduszy i polityki regionalnej. Polska 2050, której liderką jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - swoje poparcie dla projektu uzależniała od dwóch kwestii. Szybszego wprowadzenia nowych przepisów w życie, a także umożliwienia wspólnotom mieszkaniowym decydowania o tym, czy w danym budynku mieszkalnym najem krótkoterminowy może być prowadzony.

Według informacji, do których dotarł nasz dziennikarz, Donald Tusk zgodził się na zmiany w ustawie. Jednak ostatecznie Rada Ministrów przyjmie projekt najwcześniej w przyszłym tygodniu.