"Pomysł jest nie z tej bajki, w której w tej chwili jesteśmy" - tak kmdr por. rez. Maksymilian Dura, redaktor serwisu Defence24, skomentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 propozycję prezydenta Andrzeja Dudy, który chciał rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w Polsce. "Boję się, że prezydent Duda znowu coś wymyśli. Śmiałem się, że może być tak, że poprosi Amerykanów o przesunięcie lotniskowca na Bałtyk" - dodał ironicznie.

Maksymilian Dura / RMF FM

"Propozycja prezydenta była zupełnie niezrozumiała"

Andrzej Duda zaistniał tym stwierdzeniem, ale myślę, że nie w taki sposób, jak by chciał - mówił kmdr por. rez. Maksymilian Dura, nawiązując do wywiadu polskiego prezydenta dla "Financial Times". Zwrócił uwagę, że jego pomysł ws. przeniesienia amerykańskiej broni jądrowej do Polski nie był z nikim konsultowany.

Czy bomby, które przenoszą samoloty amerykańskie, znajdują się na terenie Niemiec czy Polski, nie ma dla nas żadnego znaczenia. To nie podnosi naszego bezpieczeństwa. To nie są bomby dla nas - tłumaczył Dura. Nasze samoloty F-35 można przygotować do tego, żeby przynosiły bomby. To powinno być właśnie na stole negocjacyjnym z Amerykanami - zauważył.

Po co nam na terenie Polski bomby amerykańskie, do których klucze mają Amerykanie i które mogą przenosić amerykańskimi samolotami? To tylko dodatkowo zwiększy koszty - przekonywał gość Piotra Salaka. Stwierdził, że lepiej wydać pieniądze na inwestycje w "zupełnie zaspane" tematy dotyczące polskiej armii. Jednocześnie pozytywnie ocenił możliwość korzystania przez Polskę z francuskiego parasola atomowego.

Amerykanie nie zmienili swojej postawy wobec ochrony nuklearnej. Nie powiedzieli, że nie będą bronili atomowo krajów europejskich wchodzących w skład NATO. Propozycja strony prezydenta Andrzeja Dudy była zupełnie niezrozumiała - podsumował ten wątek Dura.