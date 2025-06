W jaki sposób Marek Sawicki zagłosuje ws. wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska? Czy powinno dojść do zmiany premiera? W jaki sposób ułożyć relacje między rządem a prezydentem elektem Karolem Nawrockim? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marka Sawickiego, marszałka seniora z PSL. Zapraszamy!

Marek Sawicki, marszałek senior, PSL

Sejm w środę zajmie się wnioskiem premiera Donalda Tuska o wyrażanie wotum zaufania dla rządu. W jaki sposób Marek Sawicki oraz PSL zagłosuje w tej sprawie? Marszałek senior w ostatnich dniach kilkukrotnie sugerował, że powinno dojść do zmiany premiera rządu koalicji 15 października.

Czy uzyskanie wotum zaufania dla rządu zmieni cokolwiek w perspektywie posła PSL? Prowadzący zapyta także sposób na ułożenie przez rząd relacji z prezydentem elektem Karolem Nawrockim.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

