Czy "nowy-stary" prezes poradzi sobie ze spadkiem poparcia dla PSL-u? Jaki partia ma pomysł na to, by przekonać do siebie wyborców i dostać się do parlamentu w 2027 roku? Czy samodzielny start w kolejnych wyborach parlamentarnych nie jest igraniem z losem? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i marszałek senior Sejmu X kadencji.

Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Marek Sawicki / RMF FM

Czy pomysł budowy metra w 10 miastach w Polsce ma być kluczowym projektem PSL i czy w ten sposób partia chce zyskać poparcie wyborców? Co dalej ze zniesieniem dwukadencyjności?

Karol Nawrocki nie zgodził się na podpisanie nominacji na pierwszy stopień oficerski dla 136 osób w ABW i SKW, ale podpisał listę nominacji generalskich. Czy prezydent pokazuje w ten sposób, że z szefem MON można się porozumieć, a z premierem nie? A może to sposób na skłócenie Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka -Kamysza?

Czy PSL ma problem z KOWR? Czy sprawa ze sprzedażą działki pod CPK obciąża partię? Dlaczego rolnicy protestują i czy minister Krajewski jest w stanie pomóc polskiemu rolnictwu. O to m.in. zapytamy Marka Sawickiego.

