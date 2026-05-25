Polskie Linie Lotnicze LOT rozpoczęły w poniedziałek bezpośrednie loty na trasie Warszawa–Porto. Nowe połączenie będzie realizowane przez cały rok, a Porto to drugi – po Lizbonie – portugalski kierunek w siatce przewoźnika.

LOT uruchamia bezpośrednie połączenie z Warszawy do Porto

W sezonie letnim samoloty LOT-u będą latać z Lotniska Chopina do Porto pięć razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Zimą liczba rejsów spadnie do czterech tygodniowo. Lot do Porto potrwa około 4 godzin i 5 minut, a powrót do Warszawy - około 3 godzin i 45 minut.

Jak podkreślił Robert Ludera, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT, Portugalia od lat cieszy się dużą popularnością wśród polskich turystów. W 2025 roku współczynnik wypełnienia samolotów na trasie do Lizbony przekroczył 86 procent. Nowe połączenie ma również wspierać rozwój relacji gospodarczych i turystycznych między Polską a Portugalią.

Z Warszawy do Porto w sezonie letnim można polecieć także liniami Wizz Air i Ryanair.

Ponad 11 mln pasażerów podróżowało w ub.r. LOT-em

PLL LOT to jedenasta najstarsza linia lotnicza na świecie, działająca od 1929 roku. Przewoźnik oferuje bezpośrednie połączenia dalekodystansowe m.in. do USA, Kanady, Indii, Japonii i Korei Południowej, a także do wielu europejskich stolic.

W 2025 roku LOT przewiózł 11,7 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 9,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku firma uruchomiła dziewięć nowych kierunków i zapowiedziała inaugurację kolejnych 15 tras w 2026 roku.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT pozostaje Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów), a Polska Grupa Lotnicza, należąca do Skarbu Państwa, posiada 30,7 proc. akcji.