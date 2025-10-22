Nie będzie zwrotu składki solidarnościowej dla JSW. Co to oznacza dla spółki? Czy uda się obniżyć koszty i zrestrukturyzować firmę tak, by w marcu nie ogłosiła bankructwa? Gdzie zdaniem jej byłego prezesa należy szukać oszczędności? A może Śląsk powinien przejść zieloną transformację i zapomnieć o wydobyciu węgla? Gościem Michała Zielińskiego w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 będzie dr Jarosław Zagórowski, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego i były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jarosław Zagórowski / LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS / East News

Co oznacza objęcie Nowym Mechanizmem Wsparcia w ramach projektu noweli ustawy górniczej spółki JSW? Jak to się przełoży na jej pracowników? Czy mamy przerost zatrudnienia w górnictwie? Czy znajdzie się w Polsce wystarczająco duży rynek zbytu dla stali, chociażby np. w przemyśle zbrojeniowym? Porozmawiamy też o przyszłości Śląska i zmianach. jakie musi przejść. Zapytamy również o transformację energetyczną i spytamy naszego gościa o to, czy wierzy w szybką budową elektrowni jądrowej.

