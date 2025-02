"Myślę, że wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA nie była udana" – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Czaputowicz. "Można było oczekiwać, że prezydent Duda będzie bronił w Waszyngtonie stanowiska Wołodymyra Zełenskiego. On tymczasem przyłączył się do USA, oklaskiwał na sali - i to była istota jego wizyty - wystąpienie Trumpa, w którym mówił, że Ameryka żąda od Ukrainy majątku" – tłumaczył były minister spraw zagranicznych.