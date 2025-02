Ukrainiec Serhij S. został skazany przez sąd we Wrocławiu na 8 lat więzienia za to, że przygotowywał w Polsce akty dywersji na zlecenie służb rosyjskich. W styczniu 2024 roku miał przyjąć zlecenie na podpalenie różnych obiektów we Wrocławiu. Według śledczych mężczyzna działał w zorganizowanej grupie przestępczej.