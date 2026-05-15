W Hawanie doszło do spotkania szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej USA Johna Ratcliffe'a z przedstawicielami kubańskiego rządu. To pierwsza taka wizyta od czasów rewolucji komunistycznej na Kubie. Czego dotyczyły rozmowy?

Szef CIA John Ratcliffe spotkał się w Hawanie z przedstawicielami kubańskiego rządu, przekazując wiadomość od Donalda Trumpa.

Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA na Kubie od rewolucji w 1953 roku.

Wizyta szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Ratcliffe'a w stolicy Kuby została potwierdzona zarówno przez agencję Reutera, jak i przez kubański rząd, który wydał stosowny komunikat.

Według anonimowego urzędnika CIA, Ratcliffe przekazał władzom Kuby wiadomość od prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone poważnie angażują się w kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa "tylko wtedy, gdy dokonują zmian".

Reuters podkreśla, że to pierwsza wizyta dyrektora CIA na Kubie od 1953 roku, czyli od czasu rewolucji, która na trwałe zmieniła układ sił na wyspie.

Wspólne deklaracje i różnice stanowisk

W oficjalnym komunikacie rządu w Hawanie podkreślono, że obie strony wyraziły zainteresowanie rozwijaniem współpracy między organami ścigania, co ma służyć bezpieczeństwu obu państw oraz stabilności w regionie i na świecie. W rozmowach uczestniczyli m.in. Raulito Castro, wnuk byłego przywódcy Kuby Raula Castro, minister spraw wewnętrznych Alvarez Casas oraz szef kubańskiego wywiadu.

Kubańskie władze zapewniły amerykańską delegację, że wyspa nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA - informuje Reuters. Jednocześnie podkreślono, że nie ma podstaw do utrzymywania Kuby na amerykańskiej liście "państw sponsorujących terroryzm".

Propozycje pomocy i oczekiwania Kuby

Minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez Parrilla poinformował, że rząd jest gotów rozważyć amerykańską propozycję pomocy humanitarnej o wartości 100 milionów dolarów . Zaznaczył jednak, że kluczowym krokiem byłoby złagodzenie restrykcji w sektorach energetycznym, gospodarczym i finansowym, które w ostatnich miesiącach zostały zaostrzone.

W styczniu Stany Zjednoczone objęły Kubę embargiem na import ropy naftowej z Wenezueli i zagroziły sankcjami krajom, które zdecydują się dostarczać wyspie paliwo.