Liczba ofiar śmiertelnych po ostatnich zmasowanych, trwających kilkadziesiąt godzin atakach Rosji m.in. na stolicę Ukrainy wzrosła do 24. Wśród nich jest troje dzieci. Kijów ogłosił 15 maja dniem żałoby narodowej. Jak informuje o poranku Reuters za propagandową rosyjską agencją TASS, w ramach wymiany ognia trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych w ataku ukraińskiego drona na obwód riazański w Rosji, o czym poinformował gubernator obwodu Paweł Malkow.

Kijów opuszcza flagi

Kijów ogłosił piątek 15 maja dniem żałoby narodowej ku pamięci ofiar zakrojonego na szeroką skalę rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy, w którym zginęły 24 osoby, w tym trójka dzieci.

Mer miasta Witalij Kliczko w mediach społecznościowych poinformował, że flagi na wszystkich budynkach państwowych będą dziś opuszczone do połowy masztu.

Kliczko dodał, że trwa usuwanie gruzów z uszkodzonego budynku w dzielnicy Darnica - na lewym brzegu Dniepru, we wschodniej części stolicy Ukrainy - pod którymi wczoraj ratownicy z psami poszukiwali poszkodowanych lub ciał zmarłych osób po uderzeniu rosyjskiego drona .

Pluszaki, żelki i bez

"398 osób otrzymało pomoc psychologiczną" - podała dziś o poranku Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy. W miejscu, w którym zginęło jedno z dzieci, mieszkańcy Kijowa ułożyli pluszaki, żelki, bez i znicze.

Kijów po rosyjskim zmasowanym ataku, 14/15 maja 2026 roku / Służba Ratownicza Ukrainy /

Od środy Rosja, według ukraińskich danych, zaatakowała ponad 1500 dronów oraz i dziesiątek rakiet. Jak podaje Ukraińska Prawda, wczoraj wieczorem, 14 maja, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego, a najważniejsze obiekty infrastruktury zostały przełączone na zasilanie rezerwowe.

Szef administracji obwodowej w Odessie Oleg Kiper w mediach społecznościowych napisał, że w wyniku ataku 32 miejscowości zostały pozbawione prądu. Łącznie ponad 15 tys. abonentów zostało pozbawionych prądu.

Ukraina również uderzyła. Ofiary śmiertelne w Rosji, wśród rannych dzieci

W piątek o poranku Reuters podaje za rosyjską agencją TASS, że trzy osoby zginęły, a 12 - w tym dzieci - zostało rannych - w ataku ukraińskiego drona na obwód riazański w Rosji. Gubernator Paweł Malkow poinformował, że na miejscu zdarzenia pracują jednostki zarządzania kryzysowego.

W czasie ataku uszkodzony został m.in. piętrowy budynek mieszkalny w Riazaniu - mieście nad rzeką Oką, które znajduje się tylko 196 km na południowy wschód od Moskwy. Jak podaje Reuters, znajduje się tam duża rafineria ropy naftowej.