W piątek 15 maja rusza w Gdańsku elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na uczniów czeka ponad 5 tys. miejsc w 46 szkołach samorządowych, w tym w liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach branżowych.

Do ilu szkół można się zgłosić?

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem platformy "Nabór Pomorze". Jak poinformowała zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior, kandydaci mogą składać wnioski do dowolnej liczby szkół i oddziałów.

Gdańsk oferuje bardzo szeroki wybór, zarówno w liceach, jak i w edukacji zawodowej, gdzie można kształcić się w ponad 70 zawodach, m.in. w branżach morskiej, energetycznej, budowlanej czy informatycznej. Nasze szkoły dynamicznie się rozwijają. Inwestujemy w nowoczesne pracownie i współpracujemy z ponad 500 pracodawcami, dzięki czemu uczniowie zdobywają realne doświadczenie już w trakcie nauki - przekazała Chabior.

Nowe kierunki w szkołach

Wśród nowych kierunków kształcenia znalazły się m.in. technik ogrodnik w Zespole Szkół Architektoniczno-Projektowych oraz technik gospodarki nieruchomościami w Państwowych Szkołach Budownictwa. Oferta techników i szkół branżowych obejmuje również sprawdzone kierunki, takie jak technik robotyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej czy technik przemysłu mody i stylista.

W ofercie liceów ogólnokształcących znajdują się m.in. klasy dwujęzyczne z językiem angielskim i hiszpańskim, klasy o profilu psychologicznym, informatycznym z elementami multimediów i AI. Uczniowie mogą wybierać także klasy sportowe i mistrzostwa sportowego, a także profile związane z ratownictwem wodnym i medycznym, bezpieczeństwem czy edukacją menedżerską.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji przewiduje, że do 29 maja można składać wnioski do klas dwujęzycznych, sportowych, artystycznych i oddziałów przygotowania wojskowego. Dla pozostałych klas termin upływa 12 czerwca o godz. 15.00.

Od 1 do 11 czerwca w wybranych szkołach przeprowadzane zostaną sprawdziany kompetencji językowych, testy sprawności fizycznej oraz testy uzdolnień kierunkowych.

Od 3 do 8 lipca uczniowie i uczennice będą musieli uzupełnić wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Listy osób zakwalifikowanych zostaną opublikowane 15 lipca, a ostateczna lista osób przyjętych - 21 lipca. Tego dnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Pomoc i przewodnik dla uczniów

Władze miasta zachęcają uczniów do korzystania ze wsparcia Centrum Rozwoju Talentów, które oferuje bezpłatne konsultacje z doradcami zawodowymi, warsztaty oraz diagnozę predyspozycji i mocnych stron uczniów.

Uczniowie mogą też korzystać z serwisu Edumapa.com, prezentującego ofertę szkół ponadpodstawowych z Gdańska i regionu. Platforma udostępnia opisy kierunków kształcenia, kalkulator punktów rekrutacyjnych, testy predyspozycji zawodowych oraz informacje o dalszych możliwościach edukacyjnych.

Dodatkowym źródłem informacji jest portal edu.gdansk.pl, gdzie dostępny jest "Przewodnik po szkołach ponadpodstawowych". Zawiera on szczegółowe dane dotyczące oferty edukacyjnej szkół, profili klas, zawodów, zasad rekrutacji oraz harmonogramu naboru.