31-latek zginął na miejscu po tym, jak wjechał na hulajnodze elektrycznej prosto pod jadący tramwaj. Do tragedii doszło przy ul. Leśnej w Bytomiu. Śląska policja ogłosiła czarny alert drogowy.

Tragiczny wypadek w Bytomiu / Policja Śląska / Policja

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Śmiertelny wypadek w Bytomiu

Śląska policja ogłosiła czarny alert drogowy po tym, jak w czwartek przy ul. Leśnej w Bytomiu doszło do śmiertelnego wypadku.

Kierujący hulajnogą elektryczną 31-letni mężczyzna wjechał pod jadący tramwaj. Zginął na miejscu.

Ruch tramwajowy był czasowo wstrzymany.

"Uwaga. Właśnie w wypadku drogowym zginęła kolejna osoba. Jedź ostrożnie i dojedź do celu bezpiecznie" - zaapelowały służby.

Poruszasz się hulajnogą elektryczną? O tym musisz wiedzieć

Użytkownicy hulajnóg mają obowiązek stosować się do zasad ruchu drogowego, m.in.:

powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych,

przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych na hulajnodze elektrycznej jest zabronione - należy zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez przejście,

maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej na drodze wynosi 20 km/h,

podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest korzystanie z telefonu,

przewożenie pasażerów jest zabronione,

jazda hulajnogą elektryczną po chodnikach jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej,

hulajnogi elektryczne muszą być wyposażone w światła przednie i tylne, odblaski, dzwonek oraz hamulec.