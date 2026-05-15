31-latek zginął na miejscu po tym, jak wjechał na hulajnodze elektrycznej prosto pod jadący tramwaj. Do tragedii doszło przy ul. Leśnej w Bytomiu. Śląska policja ogłosiła czarny alert drogowy.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Śląska policja ogłosiła czarny alert drogowy po tym, jak w czwartek przy ul. Leśnej w Bytomiu doszło do śmiertelnego wypadku.
Kierujący hulajnogą elektryczną 31-letni mężczyzna wjechał pod jadący tramwaj. Zginął na miejscu.
Ruch tramwajowy był czasowo wstrzymany.
"Uwaga. Właśnie w wypadku drogowym zginęła kolejna osoba. Jedź ostrożnie i dojedź do celu bezpiecznie" - zaapelowały służby.
Użytkownicy hulajnóg mają obowiązek stosować się do zasad ruchu drogowego, m.in.:
- powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych,
- przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych na hulajnodze elektrycznej jest zabronione - należy zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez przejście,
- maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej na drodze wynosi 20 km/h,
- podczas jazdy hulajnogą elektryczną zabronione jest korzystanie z telefonu,
- przewożenie pasażerów jest zabronione,
- jazda hulajnogą elektryczną po chodnikach jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej,
- hulajnogi elektryczne muszą być wyposażone w światła przednie i tylne, odblaski, dzwonek oraz hamulec.