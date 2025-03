Były prezydent Bronisław Komorowski będzie w poniedziałek gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Porozmawiamy o sytuacji wokół Ukrainy oraz kampanii wyborczej w Polsce.

Były prezydent Bronisław Komorowski / Marcin Suchmiel / RMF24

Z Bronisławem Komorowskim porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach dyplomatycznych wokół Ukrainy. Zapytamy o deklarację Donalda Trumpa ws. zmiany polityki NATO - obrony dla krajów spełniających wymogi obronności.

W rozmowie padną także pytania o bezpieczeństwo Polski. Zapytamy o plan dozbrajania Europy, zaproponowany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. W rozmowie z byłym prezydentem nie zabraknie również pytań o kampanię wyborczą w Polsce.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00

