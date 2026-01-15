Czwartkowy poranek przyniósł poważne utrudnienia dla pasażerów warszawskich lotnisk. Część lotów została odwołana, inne są opóźnione. Problemy dotknęły zarówno Lotnisko Chopina, jak i port lotniczy w Modlinie. Sprawdź, które połączenia zostały wstrzymane i jak wygląda sytuacja na kolei.

/ Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Michał Krasoń, z powodu trudnych warunków pogodowych na Lotnisku Chopina w Warszawie odwołano w czwartek rano kilka połączeń.

Na warszawskie lotnisko nie przyleciały dzisiaj samoloty z Erywania, Bukaresztu, Bydgoszczy, Krakowa i Rzeszowa.

Odwołane zostały także loty planowane po godzinie 8.00 - między innymi z Monachium, Amsterdamu i Frankfurtu.

To nie koniec problemów. Jeden z samolotów nie wyleciał z Warszawy – chodzi o rejs do Paryża, który miał wystartować o godzinie 6:35.

Kłopoty także w Modlinie

Nie tylko Lotnisko Chopina boryka się z utrudnieniami. Problemy odczuwają również pasażerowie portu lotniczego w Modlinie. Na odlot wciąż czekają trzy samoloty, które miały wystartować jeszcze wczoraj wieczorem.

Chodzi o połączenia z Bergamo, Sofią i Atenami.

Sytuacja na kolei

Podróżni, którzy zdecydowali się na transport kolejowy, mogą mówić o większym szczęściu.

Ruch pociągów odbywa się bez większych zakłóceń, choć niektóre składy notują kilkudziesięciominutowe opóźnienia.

Dotyczy to między innymi pociągów „Motława” z Gdyni do Olsztyna, „Nida” z Krakowa do Giżycka oraz „Chopin” z Warszawy do Monachium.

