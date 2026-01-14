​Z komentarza, jaki wygłosił po spotkaniu z wiceprezydentem J.D. Vancem i sekretarzem stanu USA, minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen płynie mało optymistyczny dla mieszkańców Grenlandii przekaz. "Nie udało nam się zmienić stanowiska USA w sprawie Grenlandii, ale zgodziliśmy się, że rozmowy na wysokim szczeblu mają sens, by zobaczyć, czy możemy uspokoić obawy prezydenta Trumpa" - powiedział wprost w środę szef duńskiej dyplomacji.

Rasmussen i szefowa dyplomacji Grenlandii Vivian Motzfeld podsumowali w ten sposób środowe rozmowy z J.D. Vancem i Markiem Rubiem w Białym Domu.

Nie odnieśliśmy takiego sukcesu, że nasz amerykański kolega powiedział: "Przepraszam, to było całkowite nieporozumienie, zrezygnowaliśmy z naszych ambicji". Wyraźnie istnieje różnica zdań - powiedział Rasmussen dziennikarzom w duńskiej ambasadzie w Waszyngtonie.

Dania i USA nie doszły do porozumienia

Dodał jednocześnie, że USA i Dania zgodziły się co do tego, że "warto spróbować usiąść na wysokim szczeblu i zbadać, czy istnieją możliwości uwzględnienia obaw prezydenta, jednocześnie szanując czerwone linie Królestwa Danii".

Czy to będzie możliwe, tego nie wiem - stwierdził. Zapowiedział natomiast, że powołane zostaną w tym celu grupy robocze.

Rasmussen i Motzfeld podkreślili, że rozmowy nie zmieniły fundamentalnej różnicy zdań w kwestii Grenlandii, ale były prowadzone z szacunkiem. Rasmussen przyznał też, że częściowo zgadza się z niektórymi uwagami prezydenta USA na temat bezpieczeństwa w Arktyce i że powinno się do niego podchodzić poważniej, niż wcześniej.

"To nie była nasza decyzja"

Zaznaczył jednak, że obecna umowa z USA pozwala Amerykanom na zwiększenie obecności wojskowej i przypomniał, że w czasach zimnej wojny na Grenlandii znajdowało się 17 instalacji wojskowych i niemal 10 tysięcy żołnierzy USA, podczas gdy obecnie jest to tylko jedna baza i 200 osób. To nie była nasza decyzja. To było stanowisko USA - zauważył.

Szef MSZ i były premier Danii powiedział też, że obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla wyspy ze strony Rosji lub Chin. Zaznaczył też, że Dania i Grenlandia unikały inwestycji z Chin, a grenlandzkie władze wprowadziły mechanizm prześwietlania inwestycji pod kątem bezpieczeństwa.

Motzfeld powiedziała z kolei, że Grenlandia chce zwiększenia współpracy z USA, lecz nie kosztem bycia własnością Ameryki. Chciałabym powiedzieć, jak ważne z naszej strony jest wzmocnić naszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale to nie znaczy, że chcemy być własnością Stanów Zjednoczonych - powiedziała.

Rasmussen przypomniał natomiast, że grenlandzki rząd ma poparcie 75 proc. mieszkańców wyspy i jasno wyraził chęć pozostania częścią Królestwa Danii w przewidywalnej przyszłości.