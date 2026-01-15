To pierwszy taki przypadek w ciągu 25 lat funkcjonowania ISS. Choroba jednego z astronautów spowodowała konieczność przedwczesnego powrotu na Ziemię. Kapsuła SpaceX odłączyła się w środę od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zabierając na pokład czteroosobową załogę.

Czwórka astronautów wraca na Ziemię / NASA/Getty / AFP/EAST NEWS

Kapsuła SpaceX Crew Dragon odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w środę z powodu choroby jednego z astronautów.

Na pokładzie kapsuły znajdowało się czterech członków załogi: dwóch Amerykanów z NASA, Japończyk z JAXA i Rosjanin z Roskosmosu.

NASA nie ujawnia, który astronauta jest chory, powołując się na ochronę danych medycznych; jego stan określono jako stabilny.

Kapsuła Crew Dragon, na pokładzie której znajdowali się dwaj amerykańscy astronauci NASA, japoński członek załogi i rosyjski kosmonauta, odłączyła się od stacji kosmicznej i rozpoczęła schodzenie z orbity około godziny 17:20 czasu EST (23:20 polskiego czasu), zmierzając do wodowania w Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii wczesnym rankiem w czwartek.

Powrót nastąpił kilka tygodni przed planowanym terminem. NASA nie ujawniła więcej szczegółów na temat tego, który członek załogi jest chory, powołując się na ochronę danych medycznych - podała we środę późnym wieczorem agencja Reutera.

Jest to pierwszy przypadek ewakuacji astronauty z ISS w ciągu 25 lat funkcjonowania ISS. Czterech członków misji Crew-11 to: Zena Cardman i Michael Fincke z NASA, Oleg Patonov z rosyjskiej agencji Roskosmos oraz Kimiya Yyui z japońskiej agencji kosmicznej JAXA.

Powracająca czwórka, reprezentująca misję NASA SpaceX Crew-11, spędziła wtorek na pakowaniu ładunku, przeglądaniu procedur powrotu na Ziemię i przenoszeniu sprzętu z pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Szefowie misji dali zielone światło na powrót na Ziemię... Pogoda wygląda doskonale na wodowanie kapsuły Dragon z wykorzystaniem spadochronów u wybrzeży Kalifornii o godzinie 3:41 w czwartek - podała NASA.

Po ewakuacji na pokładzie stacji orbitalnej pozostaną tylko trzej członkowie załogi, a dowództwo Finke przejmie kosmonauty Roskosmosu Siergieja Kud-Sverchkova.

Administrator NASA, Jared Isaacman, powiedział na konferencji prasowej, że misja Crew-11 zakończy się wcześniej, choć podkreślił, że nie jest to "awaryjne zejście z orbity". Obecna załoga przybyła na ISS w sierpniu tego roku i miała pozostać na stacji do końca lutego.

Nieujawniony z nazwiska chory astronauta ma znajdować się w stabilnym stanie. "Możliwość prawidłowej diagnozy i leczenia tego schorzenia nie istnieje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zawsze będziemy postępować właściwie w stosunku do naszych astronautów, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że to koniec misji Crew-11" - wyjaśnił przedstawiciel NASA.