Cła nałożone przez Donalda Trumpa

Piotr Salak rozpoczął Rozmowę o 7 w Radiu RMF24 od tematu ceł narzuconych przez Donalda Trumpa.

Bruksela jest nastawiona negocjacyjnie. Polityka Trumpa jest twarda, biznesowa, Europa nie jest do tego przyzwyczajona. Wierzymy jednak w partnerstwo i będziemy dążyć do tego, by to partnerstwo transatlantyckie utrzymywać. Na razie polityka Trumpa przypomina porozrzucane puzzle, które nie układają się w żaden obraz. Premier już przekazał wyliczenia, że decyzje Trumpa mogą kosztować polską gospodarkę 10 miliardów zł. Pamiętajmy też o tym, co powiedział minister Sikorski: że wojna celna nie prowadzi nigdy do niczego dobrego - powiedział Krzysztof Brejza.

Atak hakerski na system PO. "Tropy biegną na Wschód"

Następnie poruszono temat ataku hakerskiego na system Platformy Obywatelskiej, za który ma być odpowiedziana Rosja i Białoruś.

Wszyscy widzieliśmy służb rosyjskich od kilku lat w procesy wyborcze. Zdawaliśmy sobie sprawę, że im bliżej rozstrzygnięć wyborczych, tym częściej będzie dochodziło do takich ataków (…). Jak wskazują służby, te tropy biegną na Wschód. Nie dziwi uderzanie w Koalicję Obywatelską, ugrupowanie jednoznacznie prozachodnie - powiedział polityk.

Nie ma obawy co do tego, co może wyciec, natomiast po raz kolejny celem są środowiska demokratyczne i prounijne, i pokazuje to, jak ważne są wybory prezydenckie. Wybory 18 maja to są wybory o cywilizacyjną ścieżkę, którą podąży Polska. Czy będzie to ścieżka Unii Europejskiej czy proputinowskich odmętów polityki - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Piotr Salak przypomniał, że Jacek Sasin powiedział w czwartkowej Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że atak może być wstępem do scenariusza rumuńskiego: unieważnienia wyborów w przypadku wygranej kandydata prawicowego.

Bzdury zupełne - skomentował Krzysztof Brejza.

Czy Jarosław Kaczyński powinien stanąć przed sądem za słowa o Romanie Giertychu?

W środę w Sejmie doszło do awantury między prezesem PiS a Romanem Giertychem . Prezes PiS mówił, że na sali sejmowej jest "sadysta". Potem sprecyzował, że chodzi mu o polityka KO. W czwartek Jarosław Kaczyński powiedział - nawiązując do śmierci Barbary Skrzypek, którą PiS łączy z przesłuchaniem ws. tzw. dwóch wież - że chciałby, by Roman Giertych był sądzony na "zasadzie norymberskiej".

Tak (…). Doszło do zniewagi, bardzo brutalnej. Przyrównywanie Romana Giertycha do zbrodniarzy, którzy mordowali ludzi, gazowali ludzi, sugerowanie kary śmierci, to przekroczenie granicy debaty publicznej. Wyzywanie Giertycha od mordercy – powinna być reakcja państwa. To szkodzi debacie publicznej. Za chwilę dojdzie w Sejmu do rękoczynów ze strony posłów PiS. Niektórzy zachowywali się, jak pod wpływem narkotyków. Wyzywana była posłanka Sroka. Grożono jej, że służby ją zniszczą. Za chwilę oni przejdą do rękoczynów, a nie jesteśmy na Białorusi, nie jesteśmy w Rosji - powiedział Krzysztof Brejza.

Sejm ma wyznaczać standardy debaty publicznej, a stał się antywzorem. Nie wolno tego akceptować - dodał.

Decyzja sądu ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobry

Gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 poprosił swojego gościa także o skomentowanie tego, że są nie zgodził się na zatrzymanie w areszcie Zbigniewa Ziobry.

Decyzja sądu mnie akurat nie zdziwiła, bo sądy są niezależne. Ta decyzja ma jednak walor: uznaje przede wszystkim legalność działania komisji. Dlatego szanuję tę decyzję i nie neguję jej, natomiast dziwi mnie fragmentaryczne wykorzystywanie argumentów przez polityków PiS. Biorą sobie część rozstrzygnięcia; to, co jest dla nich wygodne, a zamykają oczy na to, co jest esencją: że komisja działa w sposób legalny (...) - powiedział Krzysztof Brejza.

Gość Piotra Salaka wypowiedział się także na temat wypuszczenia z aresztu Ryszarda Cyby.

Tutaj zawiodło wiele instytucji, jest jakaś luka w przepisach (...). Taka sytuacja nie powinna się powtórzyć - stwierdził polityk.

