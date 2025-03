"Nie planujemy powszechnej obowiązkowej służby wojskowej, nie wracamy do przeszłości" - deklarował w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski. Wiceszef MON zapowiadał też, że obecnie trwają prace nad systemem zachęt, dzięki któremu jak najwięcej osób będzie chciało przejść szkolenie wojskowe. Gość skomentował też ostatnią ostrą wymianę słów na linii Elon Musk-Radosław Sikorski. "Twitter (obecnie X – przyp. red.) nie jest miejscem do uprawiania polityki" - stwierdził.

Powrotu do powszechnej obowiązkowej służby wojskowej nie będzie - zapewnił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski. Nie wracamy do przeszłości, dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy byliby po pierwsze zdolni fizycznie - uzasadnił.

Gość Tomasza Terlikowskiego dodawał, że trwają prace nad systemem zachęt, bo dzisiaj ten system jest niewystarczający, mimo że jest nadwyżka chętnych do służby wojskowej. Druga to kwestia skutecznego szkolenia, żeby ten czas był wykorzystany optymalnie - dodał wiceminister obrony narodowej.

Zalewski zaznaczył, że Sztab Generalny przedstawił już propozycje w tej sprawie. Nasz gość nie chciał jeszcze zdradzić ich szczegółów. Chcemy podjąć poważną decyzję i wówczas przedstawimy ją opinii publicznej. Będzie coś więcej. Na tyle więcej, że to ma być atrakcyjne, ale ta atrakcyjność nie polega tylko na korzyściach finansowych, ale także na najlepszym systemie szkolenia - mówił Paweł Zalewski.

Propozycję dotyczącą szkoleń przedstawimy w momencie, gdy będziemy pewni, że jest naprawdę dobra - dodał. Przyznał, że kluczem są możliwości armii, która sama musi się szkolić i szkolić rezerwę.

Dopytywany o koszty, mówił, że najpierw trzeba będzie przyjąć konkretny model. Nie ma sensu, żebym opowiadał o kilku modelach, z których tylko jeden zostanie przyjęty - stwierdził.

"Elon Musk powinien przeprosić ministra Sikorskiego"

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o ostatnią serię wpisów Elona Muska pod adresem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Miliarder, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa pisał m.in. o polskim ministrze jako o "małym człowieku" i "marionetce Sorosa".

Twitter (obecnie X - przyp. red.) nie jest miejscem do uprawiania polityki. Twarda, realna polityka dzieje się poza Twitterem. Oczywiście, że Elon Musk powinien przeprosić Radosława Sikorskiego. To jasne rzeczy. Ale nie chciałbym, abyśmy nasze relacje z USA sprowadzali do wymiany opinii na Twitterze. Tak to zostawmy - skwitował Paweł Zalewski. I dodał: "Po pierwsze, to, że Sikorski jest marionetką Sorosa to nieprawda, po drugie tego typu sformułowania są skandaliczne, ale relacje Polska-USA są zbyt poważne, żeby sprowadzać je do wymiany twitterowej".

"Szymon Hołownia nie zrezygnuje"

W Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski wylosował też dwa pytania od słuchaczy.

Pierwsze dotyczyło tego, do kogo bliżej Pawłowi Zalewskiemu (z Polski 2050) - do PSL, Polski 2050 czy do PiS (do którego kiedyś należał - przyp. red.). Polska 2050 ma się dobrze - stwierdził Zalewski. Jak zaznaczył, ma już dosyć pytań o swój ewentualny powrót do PiS-u.

Przyznał, że ostatnie wyniki sondażowe Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich to powód do niepokoju i poważnych analiz. Szymon Hołownia poinformuje niedługo o swoich dalszych krokach w kampanii i zapewniam, że to nie będzie rezygnacja, jak niektóre media suflują. Oczywiście, że nie zrezygnuje, będzie walczył, uważam, że jest kandydatem, który ma największą szansę na wygraną. Hołownia, gdy znajdzie się w drugiej turze, wygrywa z każdym - przekonywał wiceszef MON.

"Nasza współpraca z Amerykanami jest solidna"

Pan Krystian z Krakowa pytał o to, czy MON dokonuje rewizji posiadanej broni pod kątem możliwości zablokowania przez USA jej użycia. Dokonujemy analizy rewizji wszystkich kontraktów, które były podpisane, zwłaszcza tych, które miały charakter ramowy, czyli tak naprawdę były listami intencyjnymi - odpowiadał nasz gość. Zapewnił, że mamy pełną kontrolę nad HIMARS-ami.

Rzeczywiście wypowiedzi prezydenta Trumpa, ale także innych przedstawicieli amerykańskiej administracji stworzyły szereg wątpliwości dotyczących pewności współpracy w pewnym zakresie. One są naturalne. Wszyscy na całym świecie weryfikują tę współpracę. Nasza współpraca z Amerykanami jest solidna z obu stron, także ze strony amerykańskiej. Nie mieliśmy do czynienia z żadnymi działaniami amerykańskimi, które podważyłyby rzetelność Amerykanów - zapewnił Zalewski.

"Nie ma woli opuszczenia NATO przez USA"

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa, czy Donald Trump może chcieć "rozwieść się" z NATO. Nie mamy żadnych przesłanek do tego, aby uważać, że prezydent Trump chce nagle zastąpić jeden sojusz (NATO - przyp. red.) drugim sojuszem (z Władimirem Putinem - przyp. red.). Są tacy członkowie administracji USA, którzy uważają, że można doprowadzić do poprawy relacji z Rosją, po to, by Rosja nie była instrumentem w rękach chińskich. Nie ma tutaj woli USA opuszczenia NATO, nic się nie dzieje takiego w Sojuszu, co by na to wskazywało - przekonywał wiceminister.

Wszystkie analizy, które mamy, powodują, że nie widzimy zagrożenia polegającego na odwróceniu przymierzy. Widzimy sytuację, że prezydent Trump chce zbudować nową równowagę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, korzystniejszą dla USA. To sytuacja taka, w której niewątpliwie przesunięcie tego punktu równowagi w stronę USA godzi w nasze interesy gospodarcze, bo jesteśmy związani chociażby z Niemcami, które są wielkim eksporterem do USA. Natomiast militarnie i politycznie jesteśmy stawiani przez USA za przykład modelowego sojusznika - dodawał Zalewski.

Jak zaznaczył Zalewski, obecny sojusz z USA nie jest dany raz na zawsze. Musimy jako Europa i Polska robić wszystko, by USA trzymać w Europie - podkreślił.

"Duży błąd PO"

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o zawetowaną w poniedziałek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę incydentalną.

W moim przekonaniu to był duży błąd PO, bo wiadomo było, że to rozwiązanie, które proponuje, będzie szybko zawetowane przez prezydenta. Uważam, że powinniśmy szybko wrócić do propozycji Szymona Hołowni, bo ona realnie rozwiązywała problem. Pilnie potrzebujemy do niej wrócić - stwierdził Paweł Zalewski.

