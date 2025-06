Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skomentowała w Porannej rozmowie RMF FM kwestię teki wicepremiera dla Polski 2050 w rządzie Donalda Tuska. "Rozmowy oczywiście trwają. Żadnej pracy i wyzwań się nie boję" - powiedziała. Podkreśliła jednocześnie, że "gdyby w ramach rozmów koalicyjnych stanęło na szali wicepremier dla Polski 2050 lub marszałek Sejmu, to marszałek jest sto razy ważniejszy".

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział w piątek, że będzie walczył o stanowisko wicepremiera dla swojego ugrupowania. Ocenił, że bardzo dobrą kandydatką na to stanowisko byłaby minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W Porannej rozmowie radia RMF FM Pełczyńska-Nałęcz odniosła się tych słów.

Rozmowy oczywiście trwają. Żadnej pracy i wyzwań się nie boję. Gdyby w ramach rozmów koalicyjnych stanęło na szali wicepremier dla Polski 2050 lub marszałek Sejmu, to marszałek jest sto razy ważniejszy - oceniła.

Co dalej z Polską 2050?

Minister funduszy i polityki regionalnej skomentowała także rozliczenia wewnątrz jej ugrupowania, po słabym wyniku kandydata Trzeciej Drogi, która już się rozpadła, w wyborach prezydenckich Szymona Hołowni.

Jak stwierdziła, ugrupowanie marszałka Sejmu przyjęło wynik z pokorą, która "powinna się rozciągnąć na całą koalicję rządzącą".

Wszyscy powinni przemyśleć, co się zdarzyło nie tak. Żeby pójść z nowym impetem do przodu - oceniła.

Podkreśliła, że Polska 2050 wyciągnęła lekcję z wyborów prezydenckich. Wyszliśmy z bardzo jasnym programowym celem, czego chcemy z piątką Polski 2050. To jest nasz wkład w programie dla rządu. Nasz sens jest o zmienianiu Polski i komunikowaniu ludziom tego, co dowozimy - stwierdziła.

Dopytywana natomiast, czy ugrupowanie Szymona Hołowni będzie "skręcać w prawo” stwierdziła, że Polska 2050 jest formacją centrową.

Doprecyzowała, że centrowość rozumie przede wszystkim jako brak zgody na radykalizmy. Po pierwsze odważy rozwój, a po drugie społeczni wolnościowcy – wskazała.

Pełczyńska-Nałęcz stanowczo o micie "sfałszowaniu wyborów"

Polityczka Polski 2050 była też pytana o kwestię powyborczych protestów i sugestiom części polityków Platformy Obywatelskiej o "sfałszowaniu" głosowaniu w II turze.

Jest różnica pomiędzy propaństwowym dążeniem do ustabilizowania i wzbudzenia wiary do instytucji wyborów, i to jest bardzo ważne - jestem cała za tym, a rozhuśtywaniem emocji, dlatego, że nie nasz wygrał - powiedziała.

Podkreśliła, że "huśtanie emocjami, dlatego, że wygrał nie ten, który chcieliśmy, żeby wygrał, ja głosowałam na Rafała Trzaskowskiego, jest nieodpowiedzialne".

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w przeszłości pełniła funkcję ambasadora Polski w Rosji skomentowała także ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Między pokojem a zawieszeniem broni jest bardzo duża różnica. Śledząc wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa widzimy, że się bardzo zmieniają - stwierdziła, odnosząc się do ogłoszonego przez amerykańskiego przywódcę w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu zawieszenia broni w konflikcie na linii Izrael - Iran.

Jak zauważyła, USA na początku zaangażowały się w ten konflikt "czysto biznesowo" a potem Stany Zjednoczone się bardzo wyraziście zaangażowały.

Podkreśliła, że "Iran pod presją militarną ewidentnie się wycofuje, ponieważ jest dużo słabszy od Izraela i Stany". Interesy Izraela mają ogromne znaczenie - podsumowała.

