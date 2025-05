Rafał Trzaskowski przegra z każdym w drugiej turze, a ze Sławomirem Mentzenem przegra tym bardziej – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Wipler z Konfederacji. Komentował też sprawę "publicznego kłamstwa" Karola Nawrockiego.

Wipler o mieszkaniach Nawrockiego: Padł na publicznym kłamstwie

Tomasz Terlikowski pytał, czy w sprawie Karola Nawrockiego mamy do czynienia z aferą mieszkaniową. Mamy do czynienia na razie z niepotrzebnym kłamstwem, bo pan Karol Nawrocki powiedział, że ma tylko jedno mieszkanie, jak większość Polaków, co się okazało być nieprawdą i dziennikarze poszli za tą wypowiedzią. Znaleziono drugie mieszkanie i teraz jesteśmy na etapie, na którym opinia publiczna chce wiedzieć, w jakim trybie, na jakich zasadach to mieszkanie zostało nabyte i czy jeszcze realnie zostało ujawnione w deklaracji majątkowej - powiedział Wipler.

Jeżeli startuje się na prezydenta i padło się na kłamstwie, na publicznym kłamstwie - nie wiadomo, po co w ogóle, bo jakby sam wywołał ten temat swoją wypowiedzią - to jest w momencie, w którym powinien pokazać, że nie popełnił błędu czy niewpisania tego drugiego mieszkania w swojej deklaracji majątkowej jako prezes IPN-u i powinien wytłumaczyć, na jakich zasadach i na jakich przepływach finansowych nabył to mieszkanie, bo to zawsze było, jest i będzie interesujące - dodał gość RMF FM.

Przemysław Wipler był pytany, czy służby mogły mieszać w tej sprawie. To, że informacje o tym, że on ma drugie mieszkanie, mogły wynikać z procedury sprawdzającej, gdy był weryfikowany przed powołaniem na stanowisko prezesa IPN-u i że z takich miejsc ciekną do dziennikarzy informacje, to oczywista oczywistość. Oczywiście mogło tak być, ale to, jakie są intencje, czyli niskie i z wykorzystaniem służb specjalnych, osób obecnie rządzących Polską wobec opozycji, to nie jest zaskakujące - mówił gość RMF FM.

Wipler o strategii Rafała Trzaskowskiego

Czy jest Pan w stanie powiedzieć coś dobrego o strategii sztabu Trzaskowskiego - brzmiało jedno z pytań od słuchaczy RMF FM. Jest to bardzo dobra strategia na przegranie wyborów - powiedział Wipler.

Nie jestem w stanie nic powiedzieć o strategii sztabu Trzaskowskiego, bo to jest strategia, w wyniku której od pół roku, od grudnia cały czas traci. Mniej lub bardziej dynamicznie, ale traci i topnieje. Nie pokazał niczego. Nie wyszedł z żadnym przekazem, nie wyszedł z żadną wiarygodną propozycją, nie wyszedł z żadnym wiarygodnym postulatem - mówił polityk Konfederacji.

Skutki wyborów w Polsce będą równie ważne jak skutki wyborów prezydenckich w Rumunii. Przegrana Rafała Trzaskowskiego, w którą wierzę, jest wstępem do trzęsienia ziemi i jeżeli te wybory prezydenckie okażą się w drugiej turze tym, czym spodziewam się, że będą, czyli de facto referendum w sprawie poparcia dla rządu Donalda Tuska albo braku tego poparcia, przy obecnym poparciu rządu Donalda Tuska Rafał Trzaskowski z każdym przegra w drugiej turze, a ze Sławomirem Mentzenem przegra tym bardziej - podkreślił Wipler.

Wipler o poparciu doradcy Dudy dla Mentzena

Tomasz Terlikowski pytał Przemysława Wiplera, czy to on stoi za ogłoszeniem przez Łukasza Rzepeckiego, doradcę prezydenta Andrzeja Dudy, poparcia w wyborach dla Sławomira Mentzena.

Nie, twardo mogę powiedzieć nie, ale wiem, że Łukasz Rzepecki ma takie, a nie inne poglądy z takich, a nie innych powodów - mówił Wipler. Wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że on głosował przeciw podniesieniu opłaty paliwowej i dlatego przestał być parlamentarzystą tego klubu parlamentarnego - dodał.

Wipler: Nie jesteśmy za dwukadencyjnością

Inny ze słuchaczy RMF FM pytał Przemysława Wiplera, czy Konfederacja jest za wprowadzeniem dwukadencyjności posłów, senatorów, radnych, sejmików.

Nie, nie jesteśmy za wprowadzeniem dwukadencyjności. To wymagałoby zmiany konstytucji. Ale też uważam co do zasady, że dobrzy parlamentarzyści, dobrzy posłowie, dobrzy senatorowie, dobrzy radni powinni mieć szansę reelekcji - mówił Wipler.

Wipler o nowym Pegasusie

Przemysław Wipler był pytany, czy podtrzymuje swoje słowa, że Pegasus powrócił. Minister (Tomasz Siemoniak - red.) uchylił się odpowiedzi na to pytanie i w dniu wczorajszym złożyłem dopytanie do interpelacji doprecyzowujące, żeby nie było tak łatwo, bo jeżeli będziecie mówić, że to jest tajemnica, zadałem pytanie, czy mamy tego rodzaju narzędzie - powiedział Wipler.

Tomasz Terlikowski pytał o dowody. Nie mam dowodów, które jestem w stanie pokazać publicznie. Dlatego zadaję pytanie w ramach kontroli poselskiej nad rządem ministrowi koordynatorowi Tomaszowi Siemoniakowi - dodał polityk Konfederacji.

