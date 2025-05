Choć jej partner był współprowadzącym galę, to dziś światowe media piszą o niej. Wchodząc na schody Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Rihanna ujawniła, że jest w trzeciej ciąży.

Rihanna na MET Gala / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Piosenkarka z Barbadosu tak dobrała swoją stylizację, by dwuczęściowy zestaw Miu Miu eksponował ciążowy brzuszek. Tym samym dała światu znać, że z raperem A$AP Rockym spodziewają się trzeciego dziecka.

Informację o ciąży potwierdził A$AP Rocky w rozmowie z mediami.

To nie pierwsze takie ogłoszenie ciąży

A$AP Rocky i Rihanna są parą od 2020 roku. Razem mają dwóch synów: 2-letniego RZA i rocznego Riota. Na razie nie wiadomo, jakiej płci jest trzecie dziecko.

Poprzednią ciążę Rihanna ogłosiła w jeszcze bardziej spektakularnym stylu - w trakcie występu na Halftime Show podczas finału ligi futbolu amerykańskiego Superbowl.

Pierwszą ciąże 37-letnia piosenkarka z Barbadosu ujawniła, spacerując po Harlemie.

O Gali MET

Współgospodarzy gali co roku wybiera szefowa amerykańskiego magazynu "Vogue" Anna Wintour. W tym roku towarzyszyli jej nominowany do Oscara aktor Colman Domingo, mistrz Formuły 1 Lewis Hamilton, muzyk, ale też projektant mody Pharrell Williams, a także partner Rihanny raper A$AP Rocky.

Motywem przewodnim był "Superfine: Tailoring Black Style", czyli styl czarnych mężczyzn w Ameryce.

Gala zawsze nawiązuje do aktualnej wystawy w Costume Institut. Tym razem jest ona zainspirowana książką Moniki L. Miller z 2009 roku "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", analizująca styl czarnych dandysów. Podzielona jest ona na 12 sekcji, z których każda reprezentuje cechę definiującą styl dandysa.

MET Gala nazywana jest Oscarami mody. Na imprezie pojawiają się gwiazdy mody, filmu, muzyki i sportu.