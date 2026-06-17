Czy ostatnie wydarzenia z Białej Podlaskiej, gdzie zabity został Rosjanin, wskazują na to, że rosyjskie służby robią w Polsce, co chcą? "Wskazuje na to tryb egzekucji, jednak jeszcze nie potwierdziliśmy tego. Służby bardzo intensywnie nad tym pracują, czekamy na efekt ich pracy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. "Jeżeli to rzeczywiście była egzekucja, dotyczy ona konkretnej osoby i żadne działania tego typu nie będą wymierzone w mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj sprawca myśli, w jaki sposób uciec - jeśli już nie uciekł. To sprawdzają służby. Poczekajmy na wyniki ich pracy" - uspokajał wiceminister.

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Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W Białej Podlaskiej doszło do "egzekucji"? "Służby to sprawdzają"

W środę podpisana zostanie nowa umowa o współpracy wojskowej między Polską i Niemcami. Z dwóch źródeł PAP w Berlinie wynika, że niemiecki rząd wyrażał gotowość podpisania szerszej umowy - Niemcy chcieli ujęcia w niej takich zapisów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa, jakie znajdują w zawartych przez Polskę traktatach z Francją w ubiegłym roku czy z Wielką Brytanią w tym roku. Warszawa nie zgodziła się jednak na to. Dlaczego?

Patrzę na sprawę pozytywnie. Dla mnie najważniejsze są zapisy dotyczące współpracy sił zbrojnych i ministerstwa obrony. Ta umowa to gwarantuje. Dotyczy ona szerszej grupy spraw, także tranzytu wojsk przed Niemcy do Polski, współpracy w tym zakresie - mówił Zalewski.

Podkreślał, że uwowa ta jest tak ważna, ponieważ Amerykanie konsekwentnie przekazują odpowiedzialność za konwencjonalną obronę na kraje Europy. Obrona wschodniej flanki NATO spoczywać będzie więc na Polsce i Niemcach.

Musimy mieć daleko idące porozumienia, które spowodują, że ta wspólna obrona granicy NATO będzie skuteczna. Temu służy ta umowa - tłumaczył. Czy zatem w przypadku ataku Rosji na nasz kraj Polska będzie mogła liczyć na pomoc militarną Niemiec?

To jest oczywiste - stwierdził wiceminister Zalewski. Odpowiedź na to pytanie wynika z planów operacyjnych, które są przygotowane w NATO i które zakładają, że nie tylko Polska, ale wszystkie napadnięte kraje będą bronione. Polacy w tych planach odgrywają kluczową rolę. To jest także przyczyna wzrostu naszego znaczenia politycznego w Europie. Kluczową rolę będą odgrywały też Niemcy - dodawał. Jak zapewnił, w przypadku ataku "natychmiast zostaną uruchomione plany operacyjne".

Obecnie toczą się rozmowy z kolejnymi krajami w ramach NATO.

Gdzie powstanie amerykańska baza w Polsce?

Paweł Zalewski został zapytany również, gdzie miałaby powstać w Polsce amerykańska baza? Nam będzie zależało na tym, żeby powstała tam, gdzie jest centrum logistyczno-komunikacyjne. To jest także oczekiwanie Amerykanów. Oni chcą, żeby tego typu bazy były położone przy dużych miastach z pewnym potencjałem. Gdzie konkretnie? To będzie przedmiot rozmowy z Amerykanami - mówił wiceminister obrony narodowej.

Zaznaczył, że nie chce by budowa "całego miasteczka" była wyłącznie projektem rządowym, ale także samorządowym.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

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