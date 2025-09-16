Strona niemiecka uznaje sprawę reparacji wojennych za zamkniętą. Czy Karol Nawrocki poniósł porażkę? Czy rosyjskie drony nad Polską zbliżyły stanowisko premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim? Czy słowa Donalda Trumpa ws. rosyjskich dronów to lekcja Realpolitik dla prezydenta RP? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Zapraszamy!

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Prezydent Karol Nawrocki złożył we wtorek oficjalną wizytę w Niemczech i we Francji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami poruszył kwestię reparacji wojennych. We wtorek rzeczniczka prezydenta RFN Cerstin Gammelin przekazała, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział na spotkaniu z prezydentem RP, że sprawa reparacji za II wojnę światową jest z perspektywy Berlina prawnie definitywnie uregulowana. Czy Karol Nawrocki poniósł porażkę ws. reparacji?

W rozmowie nie zabraknie pytań o sprawę rosyjskich dronów nad Polską. Czy rosyjskie bezzałogowce zbliżyły stanowisko premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim? Czy słowa Donalda Trumpa ws. rosyjskich dronów to lekcja Realpolitik dla prezydenta RP?

