Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim zapewnił, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia Niemcy "mocno i niezachwianie" stoją po stronie Polski. Taką informację przekazał rzecznik niemieckiego rządu Sebastian Hille. Wcześniej Nawrocki rozmawiał z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem m.in. o reparacjach. Usłyszał, że z perspektywy Berlina sprawa jest prawnie definitywnie uregulowana.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Polski Karol Nawrocki / FILIP SINGER / PAP/EPA

Karol Nawrocki spotkał się dziś z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu Sebastian Hille, kanclerz Merz zapewnił Nawrockiego, że Niemcy "mocno i niezachwianie" stoją po stronie Polski w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.



W komunikacie rzecznika zaznaczono, że "wspieranie pojednania z Polską po okrucieństwach II wojny światowej i niemieckiej okupacji pozostaje dla rządu federalnego historyczną odpowiedzialnością".

"Sprawa definitywnie uregulowana"

Wcześniej prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział na spotkaniu z prezydentem Nawrockim, że sprawa reparacji za II wojnę światową jest z perspektywy Berlina prawnie definitywnie uregulowana.

Steinmeier podkreślił również, że wspólne upamiętnienie przeszłości pozostaje ważnym zadaniem dla obu krajów - dodała rzeczniczka prezydenta RFN Cerstin Gammelin.

Wśród tematów rozmowy przywódców znalazła się ponadto rosyjska agresja na Ukrainę. Prezydenci Niemiec i Polski zgodzili się, że należy dalej wspierać zaatakowany kraj i "dodatkowo wzmocnić" wschodnią flankę NATO.



Rzeczniczka przekazała ponadto, że prezydent RP zaprosił Steinmeiera do złożenia wizyty w Warszawie, a ten przyjął zaproszenie.

Nawrocki wcześniej o kwestii reparacji

Jeszcze przed spotkaniami z Merzem i Steinmeierem prezydent Nawrocki w rozmowie z "Bildem" jasno zadeklarował, że kwestia niemieckich reparacji wojennych dla Polski nie jest prawnie zamknięta . Przypomniał raport parlamentarny, który oszacował wysokość odszkodowań za straty wojenne na 6,2 biliona złotych. Ta kwota jest dla nas punktem odniesienia - zaznaczył Nawrocki.

Podkreślił, że chodzi o otwarcie "konstruktywnej debaty" między Polską a Niemcami, które są partnerami zarówno w Unii Europejskiej, jak i NATO. Ten temat jest niezwykle ważny dla Polaków - dodał prezydent.

Przypomniał także uchwałę Sejmu z 2022 roku, w której polscy posłowie jednogłośnie stwierdzili, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za straty spowodowane przez Niemcy podczas II wojny światowej.

Nawrocki we wtorek składa swoją pierwszą wizytę w Niemczech od objęcia urzędu prezydenta. Ze stolicy Niemiec polski prezydent jeszcze we wtorek uda się do Francji, gdzie spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem.