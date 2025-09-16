Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim zapewnił, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia Niemcy "mocno i niezachwianie" stoją po stronie Polski. Taką informację przekazał rzecznik niemieckiego rządu Sebastian Hille. Wcześniej Nawrocki rozmawiał z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem m.in. o reparacjach. Usłyszał, że z perspektywy Berlina sprawa jest prawnie definitywnie uregulowana.
Karol Nawrocki spotkał się dziś z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem.
Jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu Sebastian Hille, kanclerz Merz zapewnił Nawrockiego, że Niemcy "mocno i niezachwianie" stoją po stronie Polski w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
W komunikacie rzecznika zaznaczono, że "wspieranie pojednania z Polską po okrucieństwach II wojny światowej i niemieckiej okupacji pozostaje dla rządu federalnego historyczną odpowiedzialnością".
Wcześniej prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział na spotkaniu z prezydentem Nawrockim, że sprawa reparacji za II wojnę światową jest z perspektywy Berlina prawnie definitywnie uregulowana.
Steinmeier podkreślił również, że wspólne upamiętnienie przeszłości pozostaje ważnym zadaniem dla obu krajów - dodała rzeczniczka prezydenta RFN Cerstin Gammelin.
Wśród tematów rozmowy przywódców znalazła się ponadto rosyjska agresja na Ukrainę. Prezydenci Niemiec i Polski zgodzili się, że należy dalej wspierać zaatakowany kraj i "dodatkowo wzmocnić" wschodnią flankę NATO.
Rzeczniczka przekazała ponadto, że prezydent RP zaprosił Steinmeiera do złożenia wizyty w Warszawie, a ten przyjął zaproszenie.
Jeszcze przed spotkaniami z Merzem i Steinmeierem prezydent Nawrocki w rozmowie z "Bildem" jasno zadeklarował, że kwestia niemieckich reparacji wojennych dla Polski nie jest prawnie zamknięta. Przypomniał raport parlamentarny, który oszacował wysokość odszkodowań za straty wojenne na 6,2 biliona złotych. Ta kwota jest dla nas punktem odniesienia - zaznaczył Nawrocki.
Podkreślił, że chodzi o otwarcie "konstruktywnej debaty" między Polską a Niemcami, które są partnerami zarówno w Unii Europejskiej, jak i NATO. Ten temat jest niezwykle ważny dla Polaków - dodał prezydent.
Przypomniał także uchwałę Sejmu z 2022 roku, w której polscy posłowie jednogłośnie stwierdzili, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za straty spowodowane przez Niemcy podczas II wojny światowej.
Nawrocki we wtorek składa swoją pierwszą wizytę w Niemczech od objęcia urzędu prezydenta. Ze stolicy Niemiec polski prezydent jeszcze we wtorek uda się do Francji, gdzie spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem.