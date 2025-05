"Nie patrzę na sondaże, mam je w poważaniu, sondaże nie są wyrocznią. Pokazują, że ludzie zdecydują w ostatnim momencie. Sondaże w Polsce nie decydują na szczęście o wyniku wyborów" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta, poproszony o komentarz do najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM. "Sejm przypomina program rozrywkowy, ale nie mam czerwonego przycisku" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Szymon Hołownia / Jakub Rutka / RMF FM

Szymona Hołownię zapytamy również o to, czy nie boi się rozbicia Polski 2050. Co dalej ze współpracą z Polskim Stronnictwem Ludowym? Jak przekona koalicjantów do ustawy o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa?

