"Decyzja o zamknięciu granicy z Niemcami jest trudna, ale być może trzeba ją podjąć" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Beata Szydło, odnosząc się do sytuacji na naszej zachodniej granicy. "Myślę, że premier Tusk ma problem mentalny z tym, żeby przeciwstawić się kanclerzowi Merzowi, tak jak nie potrafił przeciwstawić się Merkel" - dodała europosłanka PiS.

W Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał Beatę Szydło o ocenę sytuacji na naszej granicy z Niemcami. Polityka Niemiec - jeżeli chodzi o migrację - doprowadziła do tego, że mamy w Europie dzisiaj potężny chaos, doświadczamy tego również w Polsce i na naszej polsko-niemieckiej granicy. Błędy zostanie popełnione już wtedy, kiedy kanclerz Merkel zaprosiła każdego, kto chce przyjechać do Europy. Wtedy otwarcie granicy Europy dla nielegalnej migracji spowodowało, że UE, która nie była przygotowana na tak duży napływ nielegalnych migrantów, zaczęła popełniać kolejne błędy - powiedziała była premier.

Pytana o aferę wizową, odpowiedziała: Czym innym jest kwestia związana z wydawaniem wiz dla osób, które chcą przybyć do naszego kraju i legalnie starać się o pobyt i zgodę na pracę, a czym innym zgoda na przyjmowanie nielegalnych migrantów. Jej zdaniem są to dwie różne kwestie.

Tusk, jeszcze na początku swojej obecnej kadencji, kiedy już te napięcia z nielegalną migracją zaczęły narastać, powiedział, że pakt migracyjny nie będzie Polski dotyczył i on zrobi wszystko, żeby nielegalni migranci do Polski nie trafiali. Tymczasem dzisiaj widać, że to były tylko rzucone na wiatr słowa - powiedziała europoseł PiS.

Dodała, że w tej sytuacji trzeba mieć pretensje do rządu, że nie jest bardziej zdecydowany i nie ma żadnych działań praktycznych. Straż graniczna - jak stwierdziła Szydło - została bez wsparcia.

Granica z Niemcami powinna zostać zamknięta?

Decyzja o zamknięciu granic jest trudna, ale być może trzeba ją podjąć. Tu musi być skuteczne działanie. Niemcy muszą zobaczyć, że nie ma zgody Polski na takie działania i my potrafimy skutecznie się temu przeciwstawić. Są możliwości dyplomatyczne, są możliwości rozmów, ale też trzeba postawić swoje warunki. (...) Nie ma nic cenniejszego niż bezpieczeństwo - zaznaczyła była premier.

Jeśli ten proceder zostanie utrzymany, jeżeli Niemcy będą widzieli, że nie ma ze strony Polski żadnego sprzeciwu, a w zasadzie jest akceptacja tej sytuacji, to będą to kontynuowali. Będą zdecydowane rozwiązywali sobie swój problem naszym kosztem - dodała.

Myślę, że premier Tusk ma problem mentalny z tym, żeby przeciwstawić się (kanclerzowi Niemiec - przyp. red.) Merzowi, tak jak nie potrafił przeciwstawić się Merkel, ponieważ on uważa, że Polska powinna być w tym układzie polsko-niemieckim jako ten młodszy brat, czyli partner, który jest zawsze do dyspozycji. Ja uważam odwrotnie - dodała Beata Szydło.

Europoseł PiS dodała, że ludzie jadą na zachodnią granicę, bo "czują się zagrożeni, widzą, że nie ma skutecznych działań sprzeciwiających się napływowi nielegalnych migrantów do naszego kraju".

To jest odpowiedzialność rządu. (...) Jeżeli Tusk nie zabierze się do pracy i jeżeli rząd nie zacznie skutecznie bronić polskiej zachodniej granicy, to te niepokoje społeczne będą narastały - podkreśliła była premier.

"Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta"

Była premier jest pewna, że 6 sierpnia Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Został wybrany przez Polaków, wygrał wybory i zgodnie z tymi wszystkimi procedurami, które się toczą, prezydent-elekt zostanie prezydentem RP - powiedziała.

Ja się dziwię, niektórym ekspertom, którzy w tej chwili powinni podchodzić do sprawy bardzo rozsądnie, pragmatycznie i nie stwarzać jeszcze większego chaosu niż w tej chwili stworzyła koalicja rządząca, podsycając takie dyskusje, które niczego nie wnoszą - dodała.

Jej zdaniem nieprawidłowości związane z liczeniem głosów w niektórych komisjach podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, nie mają wpływu na wynik.

Nieprawidłowości były, one są wyjaśniane, toczą się postępowania, badane są przez Sąd Najwyższy, który dziś zajmie stanowisko ws. wyborów prezydenckich. Tak, jak w każdych wyborach, takie nieprawidłowości się zdarzały i zdarzają. Można się zastanawiać, dlaczego była tak duża liczba tych błędów popełnionych i z tego trzeba wyciągnąć wnioski - zaznaczyła.

Beata Szydło podkreśliła, że odpowiedzialnością polityków jest to, żeby sytuacja w Polsce się stabilizowała i normalizowała.

Czasy są trudne i chociażby przyglądając się temu, co dzieje się na naszej zachodniej granicy, jakie są obawy związane z nielegalnymi migrantami, naprawdę rząd ma co robić - przyznała.

Rząd PiS, Konfederacja i Konfederacja Brauna?

Beata Szydło była też pytania o rekonstrukcję rządu.

Największy problem, który wynika z chaosu, który jest w tej chwili w rządzie, to jest brak decyzji. (...) Politycy, którzy pracują w rządzie, zamiast koncentrować się na swoich zadaniach, koncentrują się na tym, kto utrzyma swój stołek, który z panów ma być marszałkiem, a który z panów ma być wicepremierem. To naprawdę jest mało poważne - powiedziała była premier.

Jak mówiła, chciałaby, "żeby w Polsce wreszcie zaczął pracować rząd, który dba o bezpieczeństwo, o rozwój gospodarczy, zajmuje się sprawami polskimi".

Tomasz Terlikowski dopytywał również, czy możliwy jest rząd PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

PiS będzie chciało utworzyć rząd z każdym, kto będzie chciał realizować program, który będzie prowadził Polskę w dobrym kierunku i powstrzyma te wszystkie błędy, które są - odpowiedziała.

Pytana, czy planuje powrót do polskiej polityki, odpowiedziała: Życie mnie nauczyło, że nie mam za bardzo sensu planowanie na dłuższą metę, ja staram się myśleć o swojej przyszłości, ale koncentruję się na tym, co obecnie robię. Pracuję w PE i tutaj realizuję te zdania, które również zadeklarowałam swoim wyborcom.

