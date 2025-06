Cezary Kulesza został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Działacz nie miał żadnych kontrkandydatów. Jednak kandydaci zgłoszeni przez Kuleszę na wiceprezesów nie zostali wybrani. Kulesza zadeklarował, że najpóźniej do połowy lipca znane będzie nazwisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski.

Cezary Kulesza będzie nadal pełnić rolę prezesa PZPN / Leszek Szymański / PAP

Cezary Kulesza ponownie wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie miał kontrkandydatów.

Za kandydaturą Kuleszy głosowało 98 delegatów, 7 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Kandydaci zgłoszeni przez Kuleszę na wiceprezesów (Henryk Kula, Maciej Mateńko, Mieczysław Golba) nie zostali wybrani.

Nowymi wiceprezesami zostali: Dariusz Mioduski (ds. zagranicznych), Adam Kaźmierczak (ds. organizacyjno-finansowych), Sławomir Kopczewski (ds. szkoleniowych), Tomasz Garbowski (ds. piłkarstwa amatorskiego) i Marcin Animucki (ds. piłkarstwa profesjonalnego).

Kulesza zapowiedział, że nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski zostanie ogłoszone najpóźniej do połowy lipca.

98 delegatów za Kuleszą

Za kandydaturą Kuleszy opowiedziało się 98 delegatów, siedmiu było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Wybory były tajne. Jestem pod wrażeniem, dziękuję za zaufanie, głos mi się łamie... To środowisko piłkarskie wybiera, więc tym bardziej cieszę się z zaufania. Dziękuję wszystkim, także tym, którzy na mnie nie głosowali. Służę pomocą, jak przez dotychczasowe cztery lata próbowałem to robić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie - powiedział tuż po wyborze Kulesza.

Kulesza przed głosowaniem podsumował na zjeździe PZPN kończącą się kadencję i zaprosił na film, który ją zobrazował.

Film i nadzieja na kolejne sukcesy

Bycie prezesem to największy zaszczyt w moim życiu zawodowym, jest sporo do zrobienia, ale mamy powody do satysfakcji - zaczął swoje krótkie wystąpienie Kulesza.

Jak przypomniał, w ostatnich czterech latach Polska była gospodarzem kilku prestiżowych wydarzeń międzynarodowych, bezprecedensowe sukcesy odnosiła kobieca reprezentacja Polski, która po raz pierwszy awansowała do mistrzostw Europy, sporo zainwestowano także w szkolenie młodzieży.

Mam nadzieję, że następna kadencja przyniesie jeszcze więcej sukcesów - zakończył i zaprosił na film obrazujący ostatnie cztery lata w polskim futbolu.

Podczas zjazdu w Warszawie działacze PZPN poinformowali, że dokonali zakupu siedziby federacji za 88 milionów złotych, o powierzchni ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych - tej, w której obecnie urzędują.

W trakcie prezentacji sprawozdania finansowego audytor poinformował, iż aktywa PZPN na koniec 2024 wyniosły 362 miliony złotych, co jest rekordową kwotą. Jak podkreślił, sytuacja finansowa federacji jest stabilna.

Sprawozdanie przyjęto zdecydowaną większością głosów - 100 za, żadnego przeciw, a czterech delegatów wstrzymało się od głosu.

Kiedy nowy selekcjoner?

Połowa lipca to najpóźniejszy termin. Cały czas pracujemy nad tym, zrobimy to najszybciej, jak się da. Ogłosimy jak tylko zapadnie decyzja, nie będziemy tego ukrywać - powiedział dziennikarzom Kulesza po wyborze na prezesa na lata 2025-29.

Sternik futbolowej centrali nie chciał wchodzić w szczegóły, ale przyznał, że wciąż rozważa kandydatury zarówno polskich, jak i zagranicznych szkoleniowców.

Zostawmy już dziś tego selekcjonera... Wybieramy najważniejsze władze PZPN, za chwilę będą wybrani wiceprezesi, zarząd, Komisja Rewizyjna. Na tym się skupmy, a od jutra ruszamy do pracy, żeby w jak najkrótszym czasie wybrać selekcjonera - uciął.

Ankieta Kto byłby najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto byłby najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Jerzy Brzęczek 3% Jacek Magiera 2% Adam Nawałka 38% Marek Papszun 19% Maciej Skorża 5% Jan Urban 13% Inny trener z Polski 5% Trener z zagranicy 15%

głosów: 10357

Co z wiceprezesami?

Kandydaci zgłoszeni przez szefa PZPN Cezarego Kuleszę na wiceprezesów: Henryk Kula, Maciej Mateńko i Mieczysław Golba nie zostali wybrani na kolejną kadencję.

Działacze rekomendowani przez Kuleszę ubiegali się o stanowiska, które pełnili już w poprzedniej kadencji - Kula to dotychczasowy wiceprezes do spraw organizacyjno-finansowych, Mateńko - ds. szkoleniowych, a Golba - ds. zagranicznych.

Najbliżej sukcesu w głosowaniu był Kula, który otrzymał 57 głosów, a potrzebował 59.

Ostatecznie Dariusz Mioduski został wiceprezesem PZPN ds. zagranicznych, Adam Kaźmierczak - ds. organizacyjno-finansowych, a Sławomir Kopczewski - ds. szkoleniowych. Wszyscy uzyskali zdecydowane poparcie delegatów podczas poniedziałkowego zjazdu w Warszawie. W kolejnej turze Tomasz Garbowski został wiceprezesem PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego, a szef Ekstraklasy SA Marcin Animucki - ds. piłkarstwa profesjonalnego.

Po każdym z tych głosowań zarządzano przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN. Po drugiej, która zamiast zapowiadanych 15 minut trwała prawie 45, Kulesza przedstawił swoje rekomendacje dla nowej trójki.