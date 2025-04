Szłapka: Firmy zbrojeniowe mogą być spokojne

Minister był pytany o to, czy pieniądze dla polskiego przemysłu obronnego są zagrożone. Chodzi o to, że 70 proc. komponentów musi być wyprodukowane w UE. Mówi pan o programie EDIP, który obejmuje półtora miliarda euro. I to, o czym pan mówi, to jest stanowisko do dalszych negocjacji, przegłosowane niewielką większością przez Parlament Europejski - mówił Szłapka.

Ja bym się tutaj nie bał i polskie firmy zbrojeniowe mogą być spokojne, bo będziemy na pewno nad tym pracować, tak żeby to było w naszym interesie. Ale to jest program półtora miliarda, a trwa dyskusja także z inicjatywy polskiej prezydencji nad dużo większym programem SAFE, gdzie jest 150 mld euro do wykorzystania i jestem przekonany, że na koniec rozwiązania dla Polski będą korzystne - powiedział gość RMF FM. Europa bardzo mocno stawia na rozwój przemysłu zbrojeniowego, także polskiego - mówił Szłapka.