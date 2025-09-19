"Te słowa muszą budzić nasz niepokój" - tak rzecznik rządu Adam Szłapka skomentował w Porannej rozmowie RMF FM ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa dotyczącą naszego kraju. W wywiadzie dla FOX News amerykański prezydent w dość niejednoznaczny sposób odpowiedział na pytanie o wsparcie dla Polski. "W tym kontekście niezwykle ważne jest prawdziwe wsparcie naszych europejskich sojuszników" - zauważył gość RMF FM.

W Porannej rozmowie w RMF FM Adam Szłapka przypomniał niedawną wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu i słowa prezydenta Donalda Trumpa, który w odpowiedzi na pytanie korespondenta RMF FM stwierdził, że amerykańskie wojska pozostaną w Polsce i że jest gotów wysłać ich więcej, jeśli pojawi się taka prośba.

Wbrew temu, co próbowano nam przedstawić, nie było oczywistej deklaracji wzmocnienia obecności Amerykanów w Polsce, jednoznacznej z konkretami. Nie zmienia to faktu, że Polska jest w NATO. Stany Zjednoczone są filarem NATO. W Polsce stacjonują amerykańscy żołnierze - mówił rzecznik rządu.

Wśród tematów rozmowy były też priorytety rządu Donalda Tuska, które mają zostać przedstawione na dzisiejszej konferencji prasowej. Tomasz Terlikowski dopytywał, czy koalicjanci w końcu porozumieli się ws. związków partnerskich.

Spokojnie, uzgodnimy wszystkie rzeczy w ramach koalicji - stwierdził wymijająco Szłapka. Rząd przygotowuje projekty, natomiast duża część kwestii politycznych jest uzgadniana na poziomie liderów i na poziomie klubów - dodał.

Dopytywany o priorytety gabinetu Tuska Szłapka nie chciał zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale wskazań m.in. na bezpieczeństwo.

Mamy kwestie Tarczy Wschód, wzmacniania polskiego przemysłu obronnego. Bezpieczeństwo energetyczne - to jest naprawdę priorytet tego rządu. Chodzi o to, żebyśmy byli suwerenni energetycznie i były tańsze rachunki za prąd - wyliczał.



"Czy Donald Tusk ma jakiś pomysł na Rafała Trzaskowskiego?" - to jedno z pytań od słuchaczy RMF FM, które zadał swojemu gościowi Tomasz Terlikowski.

Przede wszystkim to Rafał Trzaskowski jest decydentem pomysłu na siebie - stwierdził Szłapka. Jest jednym z najważniejszych polityków w Polsce - zapewniał.

