Ciała dwóch mężczyzn znaleziono w domu w Radlinie w powiecie kieleckim. Według pierwszych ustaleń służb prawdopodobną przyczyną zgonu było zatrucie tlenkiem węgla. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Zdj. ilustracyjne / fotoreporter_112 / Shutterstock

Straż pożarna informuje, że mężczyźni, których ciała znaleziono, mieli 34 i 35 lat.

Jak poinformował st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji, zgłoszenie o niepokojącej sytuacji wpłynęło do służb w czwartek. W domu mieszkała czteroosobowa rodzina - rodzice na parterze i dwaj dorośli synowie zajmujący piętro. Od poprzedniego dnia matka nie widziała swoich synów. Drzwi do ich części domu były zamknięte od środka. Zaniepokojona kobieta poprosiła o pomoc sąsiada. Razem weszli do środka i znaleźli zwłoki mężczyzn.

Straż pożarna: W jednym z pomieszczeń stężenie tlenku węgla wyniosło prawie 90 ppm

Na miejsce skierowano straż pożarną. Rzecznik świętokrzyskiej PSP st. kpt. Marcin Bajur poinformował, że detektory użyte przez strażaków wykazały w jednym z pomieszczeń podwyższone stężenie tlenku węgla, sięgające ok. 90 ppm. Policja prowadzi czynności, które mają ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz przyczynę śmierci mężczyzn. Śledczy będą wyjaśniać m.in. źródło emisji czadu i to, w jakich okolicznościach doszło do zatrucia.

Tlenek węgla to bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku gaz. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zaczadzenia, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych.