"To nie jest konstruktywna postawa - to jest bawienie się bezpieczeństwem finansowym Polaków" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sebastian Kaleta, krytykując działania Donalda Tuska w sprawie ustawy o kryptowalutach. Poseł Prawa i Sprawiedliwości na antenie naszego radia mówił też o Zbigniewie Ziobrze, twierdząc, że jest to "osoba represjonowana przez instytucje naszego państwa".

Rząd w trybie pilnym - po raz kolejny - zajmie się ustawą o kryptowalutach. Po tym, jak w ubiegły piątek w Sejmie koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do poprzedniej ustawy, teraz - zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska - Rada Ministrów przyjmie bliźniaczy projekt.

Jak zauważył reporter RMF FM Kacper Wróblewski, główne założenia kolejnej ustawy o kryptowalutach są niemal identyczne w stosunku do pierwotnie proponowanych przepisów. Pośpiech rządu w tej sprawie wynika natomiast z regulacji unijnych, które Polska powinna wdrożyć do 30 grudnia 2024 r. Nasz kraj jest ostatnim w Unii Europejskiej, który nie wdrożył odpowiednich rozwiązań. Prezydent Karol Nawrocki, tłumacząc weto, podkreślał, że proponowane przez rząd przepisy wykraczają poza unijne regulacje.

Odnosząc się do afery o ustawę ws. kryptowalut, Sebastian Kaleta w Porannej rozmowie w RMF FM skrytykował politykę Donalda Tuska, mówiąc, że premier przyjmuje postawę "wszystko albo nic".

Prezydent w tej sprawie, w sprawie kryptowalut, prezentuje konstruktywną postawę - nie mówi, że będzie wetował bez końca przepisów rządowych, tylko powiedział, że ma zastrzeżenia do kilku elementów implementacji - zauważył poseł PiS. Donald Tusk prezentuje postawę, że on będzie bez końca przyjmował ustawę bez zmian, bo ma być tak, jak on chce. To nie jest konstruktywna postawa - to jest bawienie się bezpieczeństwem finansowym Polaków - dodał.

Mam nadzieję, że Polacy dostrzegą to, kto konstruktywnie chce w takich sprawach zawierać jakieś rozwiązania, (...) a kto będzie się upierał bez końca przy swoim - podkreślił.

W ostatnich dniach temat rosyjskiej dywersji w Polsce ponownie znalazł się w centrum uwagi opinii publicznej. W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa kraju Opinia24 na zlecenie RMF FM przeprowadziła sondaż, w którym zapytano Polaków o ocenę działań państwa wobec zagrożenia ze strony Rosji.

Z badania wynika, że Polacy są w tej sprawie podzieleni - 42 proc. ankietowanych uznaje reakcję państwa za wystarczającą, podczas gdy 32 proc. ocenia ją jako niewystarczającą. Aż 26 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Pytany o własną opinię na temat reakcji państwa polskiego wobec rosyjskiej dywersji, Sebastian Kaleta stwierdził, że była ona "niewystarczająca". Z tego powodu, że sprawcy tego zamachu zbiegli - dodał.

Po pierwsze, to, że tam się nic nie stało, co zresztą podkreślał rząd jako wielki sukces, nie wynika z działań Polski, tylko z nieudolności zamachowców. Z drugiej strony - Polska ich nie złapała, mieli kilkanaście godzin na ucieczkę. To jest - w sytuacji zabezpieczenia infrastruktury krytycznej - mimo wszystko błędem - dodał.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdził również, że polskie służby są obecnie "nadmiarowo wykorzystywane do zwalczania opozycji, a nie zwalczania realnych zagrożeń".

Zbigniew Ziobro - osoba represjonowana

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabrakło również wątku Zbigniewa Ziobry - byłego ministra sprawiedliwości oskarżonego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, który przebywa obecnie na Węgrzech.

Sebastian Kaleta powiedział na antenie naszego radia, że były szef resortu sprawiedliwości, jego przełożony w latach 2019-2023, jest w obecnej sytuacji "osobą represjonowaną przez instytucje naszego państwa".

Polityk stwierdził, że "nie zapowiada się", by "sytuacja w Polsce się zmieniła", czym zasugerował, że Zbigniew Ziobro święta Bożego Narodzenia spędzi właśnie na Węgrzech. To jest jedna wielka ustawka Donalda Tuska. Przez dwa lata przygotowywano bezprawnie przejmowanie różnych instutycji, żeby te igrzyska Tusk mógł sobie przeprowadził - podsumował poseł PiS.

