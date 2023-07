Od siedmiu lat powtarzam, że nie będę kandydował do Senatu - mówi Ryszard Kalisz, adwokat, były szef Kancelarii Prezydenta RP oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji.

Wideo youtube

"Miałem propozycję startu z mojego okręgu, w którym mieszkam ( Warszawa - przyp. red)" - zaznaczył gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Na pytanie Piotra Salaka: co się stało, że pan odmówił, Ryszard Kalisz odpowiedział: mam rozpędzoną kancelarię adwokacką. "Jak tylko pan prezydent Aleksander Kwaśniewski zaproponował mi u siebie funkcję sekretarza stanu w kancelarii, to zrezygnowałem z prowadzenia kancelarii adwokackiej. Teraz również łączenie tego, chociaż prawnie nie jest zakazane, to... znam życie" - tłumaczył.

Na pytanie, kto w czwartek przyszedł do niego z propozycją , Ryszard Kalisz odpowiedział: w czwartek nikt. "Ja propozycję miałem dużo wcześniej. A ostatnią propozycję - przed czwartkiem - miałem w sobotę". Nie powie pan? "Broń Panie Boże. Jestem odpowiedzialnym politykiem. Tego rodzaju kuchni się nie ujawnia".

Kalisz o Kaczyńskim i Tusku

"Oczywiście, że jestem politykiem, ale nie w kategoriach partyjnych. Mam swoje poglądy polityczne, które są doskonale znane. Działam na rzecz demokratycznego państwa prawnego" - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Boi się pan wrócić do polityki, bo jest brutalna? "Ja cały czas jestem, jak już stwierdziłem".

"Niczego się już nie obawiam, bo w sferze publicznej już wszystko przeżyłem. Polityka powinna być domeną 50-latków. Co do Jarosława Kaczyńskiego, uważam, że za bardzo nie jest on w stanie rozpoznawać wszystkich okoliczności politycznych. A co do Tuska jest w doskonałej formie. To trzeba oddać" - stwierdził Ryszard Kalisz.

"Jestem aktywny publicznie, ale też nie mogę zaniedbać mojej kancelarii" - podkreślił.